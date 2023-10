Magyarországon aligha van olyan természetjáró, aki ne ismerné a Másfélmillió lépés Magyarországon című országjáró sorozatot. Rockenbauer Pál és csapata 1979. július 31-én vágott neki az Országos Kéktúrának, amelyet a Nagy-Milictől jártak végig. A sorozat a természetjárást, a kéktúrát népszerűsítette, emellett a stáb az országot átszelve rögzítette a 70-es évek végi Magyarországot, ezzel felbecsülhetetlen néprajzi kincset létrehozva. Az utolsó pillanatban kapták lencsevégre a klasszikus vidéki életformát, az eltűnő falusi közösségeket, és szólaltattak meg kihaló mesterségeket űző embereket.

Borsi Zsolt elmondta, hogy a Rockenbauer Pál vezette Dél-Dunántúli Kéktúra filmes felvételei Szekszárdon értek véget, a záróhelyszín, az utolsó közös beszélgetés a film végén azon a tanyán volt, amit ő megvásárolt.

- Innen van a kapcsolat a túrával, illetve a filmmel, amit anno szüleimmel néztem - magyarázta. - Korábban rövidebb túrákat már tettünk ezen az útvonalon, aztán felmerült, hogy mi lenne, ha bejárnánk Írott-kőről, a kiindulási pontról Szekszárdig. Ezt a közösségi oldalon meghirdettük és jelentkeztek is rá többen, annak ellenére, hogy 27-29 nap alatt lehet ezt az utat megtenni, ehhez kell igazítani a munkát. A Vas és Zala vármegyei erdőgazdaságtól is figyelmeztettek minket, hogy a vadászatok miatt nem aludhatunk erdőben, ezért szállást kellett intéznünk, de készséges segítőkre leltünk ebben. A napi tervezett táv 20 kilométer.

A csesztregi Kerkai Házban pihenésre készülődve a túrázók elmondták, hogy az ország különböző pontjairól gyűltek össze: Paksról, Tatabányáról, Pécsről, Budapestről, Vértesszőlősről is csatlakoztak, van, aki a szabadsága terhére, de olyan is akad, aki home office dolgozik a túra ideje alatt. A Vas vármegyei Velemben volt a találka, majd elindultak.

A zalai Alsószenterzsébetre vezető szakaszon a hadszíntérkutatóként is ismert Fülöp András volt vezetőjük, aki lelkesen mutatta be Vas-Zala határvidékét, illetve Kerkakutason szentmisén is részt vettek, ahol Molnár Árpád plébános megáldotta túrázókat.

A résztvevőket más-más motiváció hajtja. Többekre nagy hatással volt az említett természetfilm-sorozat.

- A munkahelyem által kapcsolatba kerültem azokkal a területekkel, melyeket bejártak a film készítői, s megérett a gondolat bennem, hogy szeretném az ott látott képeket reprodukálni – mondta a pécsi Stál László. - Aztán megtaláltam Zsolt hirdetését, felkeltette a figyelmemet, elindultam. Ez egyfajta próbatétel is nekem, hogy mit bírok.

- Számomra a legnagyobb motiváció a részvételhez az, hogy egyben megtegyem ezt a több mint 500 kilométert – vette át a szót Kovács Erika, aki elmondta, hogy fiával végigjárták már részletekben az egész „kék kört”, a kezdéskor gyermeke 9 éves volt, de a kora ellenére nagyon jól bírta.

Kovács Márta Gabriella a férjével rendszeresen túrázik, az Országos Kéktúrát két éve fejezték be, de rögtön megvásárolták a Dél-Dunántúli Kéktúra igazolófüzetét, viszont a teljesítés eddig elmaradt. Akkor jött szembe ez a felhívás afféle jelként, és csatlakoztak. Hozzátette, hogy egészen más egyvégtében megtenni egy ilyen hosszú utat, mint szakaszokban, illetve csapattal haladni és nem kettesben.

A paksi Klein Nikoletta is rutinos túrázó, általában több napra indul el. Mint mondta: a koronavírus-járvány, a kijárási tilalom alatt beszűkültek a lehetőségek, egyre több félelme lett az embereknek, de nem szerette volna, hogy a korlátok rátelepedjenek a hétköznapjaira, ezért kereste a kihívást, ami újra megerősíti. Most az motiválja, hogy egyben teljesítse ezt az útvonalat, de az is kihívást jelent, hogy idegenek alkotta társaságba hogyan tud beilleszkedni a túra során.

Becleva Ferenc kilóg a sorból, hosszabban még soha nem túrázott, így nagyot vállalt, de nem véletlenül, mint mondta, szeretne jövőre végigmenni a Szent Jakab – avagy az El Camino – zarándokúton, amihez jó tapasztalatszerzés és felkészülés ez.

A túrába útközben is be lehet csatlakozni, a résztvevők haladása a Rockenbauer Emlékház-Egymilliomodik lépés Facebook-oldalon követhető. A tervek szerint október 14-én érkeznek meg Szekszárdra a Rockenbauer Pál Emlékházba, ahol az egykori forgatócsapat tagjaival közösen egy kötetlen beszélgetésre kerül sor.