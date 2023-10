Az újrahasznosítás jegyében 1 órája

Hulladékvasból készített szobrot Kínában

A Kínai Népköztársaság főkonzulátusa Csungkingból kereste fel Becskei Andor szobrászművészt, hogy 12 alkotótársával együtt vegyen részt a The way of Harmony című nemzetközi művésztelepen Csengtu városban.

Becskei Andor magyarszerdahelyi otthonának és műtermének kertjében egy korábbi alkotásával Fotó: Szakony Attila

Csengtu Kína Szecsuán tartományában található, több mint 20 milliós nagyváros. A kéthetes művésztelep, a The Way of Harmony az International Art Parkban került megrendezésre, ahol kínai és európai művészek közös alkotómunkával hoztak létre műalkotásokat. A munka az újrahasznosítás jegyében zajlott, a művészek hulladékanyagokból formázták meg szobraikat. Fotó: Becskei Andor Becskei Andor elmondta: hoztak egy adag vashulladékot, és a művészek abból válogatták ki a számukra legmegfelelőbb tárgyakat, azokból állították össze alkotásaikat. Az elkészült művek az Art Parkban, a park gyűjteményében maradtak. Azon a helyszínen rengeteg gyermek játszik, ezért olyan alkotásokat készítettek, melyek közelebb viszik őket a művészethez, s arra is felfigyelhetnek, hogy hulladékokból is készülhetnek művészi alkotások. Fotó: Becskei Andor Az eseménysorozat ideje alatt a művésztelep szervezője, Shu Xingchuan szobrászművész a telep területén és a művészeti parkban programokkal és nyitott műtermekkel várta a látogatókat. Vendégül látták a meghívottakat a helyi művészek műtermeikben, megkóstolhatták a híres Hot Pot-ot, Csengtu jellegzetes ételét. Az esti programok mellett megnézték a Sanxingdui múzeumot, ahol 3000 éves ősi kínai bronz maszkok, és tárgyak láthatók, és lehetőség volt eljutni a Guangyan Buddha Templomba. Fotó: Becskei Andor - A művésztelepen készült munkám a Természet városa címet kapta - fogalmazott Becskei Andor. - Hulladékacélból készült, 5 darab 3 méter magas acél hasábból áll össze. A hasábok felső része már rojtosra rozsdásodott, a hasábok belsejéből sűrű fű növekszik. A szobor a helyi épített környezetre reflektál. Főleg a magas, több tízemeletes házakra, a burjánzó növényzetre, az európai ember számára szokatlannak tűnő kínai városi kultúrára. Annak ellenére, hogy Csengtu Kína egyik nagyvárosa, a lakói nagyon szoros kapcsolatban állnak a természettel. Amerre jártunk, mindenütt fás, ligetes területek gazdagítják a városképet a talajszinten és a több emelet magas lakószinteken egyaránt. Ez a fajta természetközelség izgalmas látványvilágot hozott létre a városban, mely megihletett, és számos szoborötlet született. Fotó: Becskei Andor

