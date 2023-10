Hagymák, tökök, szőlők, káposzták, sárgarépák, uborkák, krumplik, céklák sorakoztak a kosarakban, mellettük a télire eltett befőttek, lekvárok és savanyúságok. Egy igazán látványos bemutatót sikerült összeállítani, ami a szorgos zalabériek keze munkáját dicséri, fogalmazott Kozma Ferenc polgármester. Felidézte, hogy Zalabér régen mezőváros volt, a föld megművelése akkoriban és most is közel áll a lakossághoz. Régen, amikor már minden termény beérett ősszel, az emberek feltöltötték a kamrákat, a padlást, a pincéket még a tél előtt, ami megnyugvást adott számukra. Ez tulajdonképpen most sincs másképp.

A polgármester elmondta, szívesen adtak helyt a kezdeményezésnek. Összegyűjtötték a különféle terményeket a hálaadásra. De egy adott időpontban is be lehetett hozni a templomba, amit az atya minden további nélkül megáldott.

- A terménymegáldás ünnepén felajánlási imádság hangzik el. Hálát adtunk Istennek, hogy az „Ő bőkezűségéből kaptuk” mindazon javakat, amit a föld adott, legyen az búza, kukorica, árpa, szőlő vagy bor. Minden terményre, amit betakarítottuk az évben, kérhetünk áldást, amelynek emberi és természetközeli oldala is van, emelte ki a polgármester.