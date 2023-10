Podcastjukban Takács Péter tudományos főmunkatárssal erről az apró, de igazán különleges halról beszélgettek. Ennek összefoglalójában azt írják: a lápi póc (Umbra krameri) a hazai lápos-mocsaras élőhelyek jellemző halfaja, melyből élőhelyeinek eltűnése és más okok miatt is egyre kevesebb van. Korábban a Kárpát-medencében nagy területen, nagy állományokkal volt jelen. A Magyar halászat könyvében (1887) Herman Ottó közönséges halfajként ír róla, melyet az emberek kosárszámra hordanak haza és takarmányozásra, trágyázásra is használnak. A könyvből az is kiderül, hogy nem jó ízű a húsa, ráadásul nagyon apró, 10 cm-nél nem nő nagyobbra.



Fokozottan védett faj, eszmei értéke 250 ezer forint. Kutyahalnak is nevezik, mert páros úszóit felváltva mozgatva képes az aljzaton „gyalogolni”. Sávos, pöttyös, barnás színével ügyesen rejtőzik a bomló növényi anyagban, falánk ragadozó.

Herman Ottó idejében még hatalmas területek voltak víz alatt, melyek ideális élőhelyet jelentettek a fajnak. A mocsarak lecsapolásával, új termőterületek létrehozásával élőhelyei lassan eltűntek. A faj eltűnőben van a klímaváltozás miatti szárazodás és egy konkurens faj, a falánk amurgéb megjelenése miatt is. Az amurgébet, amely egy szentpétervári akvarista közvetítésével került a Távol- Keletről Európába, 2007-ben már a Kis- Balaton vízrendszeréből is kimutatták és azóta is folyamatosan terjed.

A lápi póc megmentéséért komoly összefogásra lenne szükség, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet. A faj felmérésének protokollja, a mesterséges tartás és szaporítás követelményrendszere is kidolgozott. A lápi póc fajvédelmi mintaprogramját is létrehozták már, mely szerint a veszélyeztetett állományok újonnan létrehozott védett élőhelyekre telepítésével a faj túlélése biztosítható.