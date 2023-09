Egy speciális CAN-AM Mavrick X3 Max alapjaira épült ultrakönnyű, többcélú, moduláris járművet is bemutattak Zalaszabaron, a 16. Göcsej harci túrán. Az interneten megtalálható leírás szerint a CAN-AM alapokra épülő moduláris négykerekű a legmostohább terepviszonyok mellett is kiválóan képes ellátni a feladatát. Úgy tűnik, a járgány a megyeszékhelyi győztes Ganz-technikum kadétjainak tetszését is maximálisan elnyerte.