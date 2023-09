A hét évvel ezelőtt indult kezdeményezésük a kezdeti 10 fős vezetett túráktól odáig jutott, hogy évente 10-12 országosan is meghirdetett, szervezett teljesítménytúrát, illetve mellettük 30-40 kisebb vezetett túrát szerveznek. Utóbbiak legtöbbször tematikusak, egy ünnephez, évszakhoz, látványossághoz, vagy helyszínhez kapcsolódnak. Szinte minden hétvégén lehet velük túrázni.

-Nem gondoltuk, hogy ez lesz belőle… örültünk, hogy sok embernek örömöt szereztünk, aztán magunk is meglepődtünk, ahogy egyre csak nőtt az érdeklődés, úgyhogy felnőttünk a feladathoz. – nevetnek össze. Ha a térkép szerint nézzük, akkor a kehidai szőlőhegytől eljutottunk egészen a Bakonyig és az Őrségig. Négy megyén át vezetnek a túraútvonalaink, Zala, Vas, Veszprém és Somogy megye településeit érintjük. Eleinte írtuk a résztvevők számát is, aztán feladtuk… most hogy átgondoltuk, hihetetlennek hangzik, de 15, vagy inkább 20 ezren is lehettek a hét év alatt.

Az egész országból érkeznek a természetbarátok, vagy a facebook oldaluk („Bakancsos túráim” – a Szerk.), vagy a teljesítménytúrák kiírásai alapján. A legtöbben a Dunántúlról jönnek, de vannak Békéscsabáról, Szegedről is visszatérő túrázóik. Ők esetenként szállást is foglalnak a közelben, szolgáltatásokat vesznek igénybe, vagy más rendezvényeket is meglátogatnak az ittlétük alatt.

Forrás: Miskolczi Réka

-Mit tapasztaltok, mit ad az embereknek a túrázás élménye?

-Az emberek többségére nagyon jó hatással van a természetjárás. Kikerülnek a hétköznapi mókuskerékből, sportolnak, friss levegőn vannak, lenyűgözi őket a természet. Már maga a fizikai tevékenység is bizonyítottan egy örömforrás, endorfin hormon szabadul fel a szervezetben és mellé ott a csodálatos panoráma. Én legtöbbször ellenőrző ponton vagyok kint, meséli Zsolt, jól eső érzés látni, ahogy vidáman, megnyugodva, elégedetten róják a kilométereket a résztvevők… mindenki tegezi egymást, közösségek alakulnak. Az egyik család hozza magával legközelebb a másikat. A felnőtteken ezt látjuk… de a legtöbbet talán a gyerekeknek ad a túrázás… rengeteg inger éri őket, megkockáztatom, hogy többet tanulnak egy túrán, mint ugyanennyi idő alatt az iskolapadban. Rengeteg ritka állat -és növényfajunk van, amiket legtöbb esetben csak a televízóban lehet látni, velük ismerkednek, terményeket gyűjtögetnek, rácsodálkoznak mindenre, igazán felemelő érzés látni, hogy általunk lehet részük ebben az élményben.

Az endorfinról Az endorfin hormon nagyon fontos az idegrendszerünk hatékony működéséhez, a jó közérzetünkhöz, valamint természetesen a boldogságérzethez is. Emellett erősíti az immunrendszert, csökkenti a stresszt, sőt az öregedésünket is lassítja. Az emberek nagy részének általában tartósan alacsony az endorfinszintje, ami levertség, vagy depresszió formájában jelentkezik. Endorfin szintünkre jó hatással van a sport, a csokoládé, a szex, a napsütés, a nevetés, vagy a meditáció. (Forrás: hazipatika.com)

Mindketten rendelkeznek főállással, a túrákat szabadidejükben szervezik. Réka a hétköznapokban fodrászként dolgozik. A hobbija természetesen a túrázás, több száz kilométeres távokra vállalkozik az Országos Kéktúra útvonalán. Pár éve egyedi kézműves tárgyakat is elkezdett készíteni. Zsolt foglalkozását tekintve rendőr, Zalaszentgrót és környékének körzeti megbízottja. Maradék szabadidejében horgászszenvedélyének hódol. Mint mondja, a túraszervezés bővítette a személy -és helyismeretét, melyet a munkájában is hasznosítani tud. Egyszer egy erdőben eltévedt kiránduló család mentésében kérték segítségét kollégái. A közeledő vihar miatt pánikba esett családfő telefonon kért segítséget a rend őreitől. Zsolt megnyugtatta és arra kérte, írja le a környezetet és az ott látott erdészeti és túrajelzéseket, ami alapján kisebb nyomozómunkával be tudta azonosítani a hozzávetőleges helyszínt. Ennek köszönhetően kollégáival rövid idő alatt, még a vihar megérkezése előtt megtalálták és menedékbe helyezték a riadt kirándulókat.

Forrás: Miskolczi Réka

-Mit javasoltok annak, aki szeretne csatlakozni Hozzátok, de még sosem túrázott?

Mindenképp érdemes beszereznie egy túrázásra kifejlesztett lábbelit, ami jól tartja a bokát és a lábat. – veszi át a szót Réka. Nem a legdrágábbra gondolok, nagyon jókat lehet kapni a nálunk is elérhető sportboltokban. A zokni is fontos, illetve a kényelmes, a mozgást nem korlátozó, réteges öltözet. Segédeszközként nagyon jó szolgálatot tesz egy túrabot, egyáltalán nem szégyen használni. Hátizsák, benne elemózsia és elegendő szomjoltó. Ha nem gondoskodik valaki a megfelelő cipőről és ruházatról, az sajnos elronthatja az egész élményt. Ugyanúgy, ahogy a rosszul megválasztott táv is, amit érdemes az egyéni egészségi és edzettségi szinthez igazítani.

Rengetegszer felteszik nekünk a kérdést, hogy milyen távot javaslunk, de életkor szerint ezt nem lehet meghatározni, mert például a gyerekek esetében nagyon nagyok a különbségek a teherbírásban. Számít, hogy mennyire sportos a család életmódja, ezért ez a döntés a szülők kezében van. Legutóbb kisgyerekes családok 2 éves kisgyerekekkel is végigmentek az 5 km-es túrán, de van egy 5 és fél éves ikerpár, akik a 15 és 20 km-es túrákon is részt vettek.