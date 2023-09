- Ez egy gyerekkori álom, egy pajtalelet, ami mostanra valóban a régi fényében tündökölhet - mesélte a tulajdonosa. - A régi autók iránti rajongásomat ismerve az egyik barátom szólt, hogy lenne egy kivételes kocsi, amit jó lenne "kezelésbe" vennem. Szerencsére ez itt Magyarországon, valóban egy pajtában parkolt elfeledve. Hirtelen döntést hoztam, megvettem. Bár, ha előre tudom, hogy ennyi munka és utánajárás lesz a kocsival, akkor másképp döntök. De az ismerőseim, jó barátaim segítségével sikerült valóban az egykori fényét visszaállítani, sőt talán egy kicsit még szebb lett.

Hosszú Ernő saját bevallása szerint bár a fogtechnika is aprólékos munkát kíván, ám a műszaki tartalomhoz kevéssé ért. Utóbbi terén viszont embereire talált, akik segítettek mozgásba hozni a kocsit.

- Munkaórára nehéz lenne lebontani, az autó konkrétan két és fél év alatt nyerte el mostani formáját - mesélt tovább a fogtechnikus. - Minden új rajta, a futómű, a fékek, a lengéscsillapítók, a motort felújítottuk. A kerekek eredeti, gyári Fiat felnik, korhű gumikkal, a lámpái a Carello SpA cég híres olasz autólámpái szintén kifogástalan minőségben lettek felújítva. A kocsi gyönyörű belső megjelenése egy kárpitos barátom keze munkáját dicséri. A tetőkárpit, a szőnyegek, valamint az üvegek is gyáriak, például utóbbiakat a felújítás során sértetlenül szereltük ki és szereltük vissza. A többi különösen nagy utánajárást igényelt. Olaszországban, Imolában egy évben kétszer van egy veterán börze, ott sok értéket lehet találni a Fiat márkához is. Ezen kívül itthon régi autós boltosok is őriznek ezt-azt a pultok mögött.