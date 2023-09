A biohulladékot jövőre kötelező lesz külön gyűjteni, de már most is érdemes kipróbálni a komposztálást. Készíthetünk külön falevélkomposztot, ami kötött talajok javítására is jó, s dúsíthatunk vele virágföldet, vagy csak szétszórjuk a kerti növények köré. Nálam a tavalyi cseresznyefalevél-halomból egy év alatt a képen látható komposzt készült. A leveleket beletettem egy régi, alul megrepedt vízgyűjtő tartályba, amit árnyékos helyre raktam, és csak félig-meddig fedtem le, hogy az eső belecsoroghasson. Lehet, hogy meg kellett volna időnként forgatni, ránézni, nem igényel-e több vizet, de ez elmaradt - most ősszel emeltem le először az edény tetejét. És így is komposztálódott. Szép sötét tápanyag lett belőle, majdnem teljesen érett, de még egy kis idő kell neki. Már gyűjtöm a leveleket a jövő évi adaghoz.