A börzén megjelentek nemcsak érméket és bankjegyeket hoztak magukkal cserélni vagy értékesíteni, de a gyűjteményekben állami és egyházi dokumentumok, képeslapok, levelezőlapok és jelvények is felbukkantak, s akadt olyan kiállító is, aki kard- és szablyagyűjteményét mutatta be az érdeklődőknek. A program kísérőrendezvénye a Magyarország XX. századi bankjegyei című tárlat volt, ezt úgyszintén az egyesület tagjainak gyűjteményéből állítottak össze a szervezők, valamennyi olyan bankjegyet tartalmazva, amit az elmúlt században hoztak forgalomba hazánkban.

Róber László, a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete nagykanizsai csoportjának elnöke (balról), Farkas István József, a szervezet titkára és Cseresnyés Péter beszélgetnek az érmékről

Fotó: Gyuricza Ferenc

A kiállítást Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője nyitotta meg, aki úgy fogalmazott: ezek az alkalmak arra is szolgálnak, hogy felidézzük múltunk egyes korszakait, a történelem pedig arra is hivatott, hogy a ma élők tanulságokat vonjanak le belőle. A képviselő szerint a jelenlévők – éppen a gyűjtőszenvedélyüknek köszönhetően – olyan szaktudással rendelkeznek egyes történelmi korszakokról, ami páratlan és rendkívüli. Ez pedig azért fontos, mert olyan korban élünk, amikor az életünket befolyásoló döntéshozók egy része mintha elfelejtette volna azon örök igazságot, hogy a történelemből tanulni kell.

Mikóné Farkas Ildikó letenyei alpolgármester a börzén megjelent gyűjtemények értékét méltatta, illetve arról is beszélt, hogy bár Letenye most első alkalommal adott helyet a rendezvénynek, de a jövőben is szeretnék viszontlátni a városban a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének programjait. A tárlatot Dömők József, a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója mutatta be, részletesen is ismertetve a XX. század magyar pénznemeinek – korona, pengő, forint – történetét, kibocsájtásuk körülményeit.