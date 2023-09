Olvasóink a zaolon is nyomon követhetik a zalaszentmihályi Szijártó Zsófi és férje ázsiai úti beszámolóját. Közösségi oldalukon jelentették be nemrég, hogy 16 embert próbáló nap után, szeptember 3-án sikeresen teljesítették a kitűzött, közel 400 km-es távot, a Kumano Kodo három összevont útvonalát Japánban. Ezzel kiérdemelték a "dual pilgrimage" (kettős zarándoklat) program névreszóló, rizspapírra nyomtatott oklevelét, amely azt igazolja, hogy végigjárták a spanyol El Camino és a japán Kumano Kodo utakat is. Így Magyarországon Zsófi lett a 8. regisztrált kettős zarándok, Oroszországban pedig Szimjon a 17. zarándok.

Kettős zarándokok, Szimjon és Zsófi befejezte a japán Kumano Kodot, tavaly pedig az El Camino-n jártak

Zsófi – ígéretéhez híven – még a Kumano Kodo előtt küldte el szerkesztőségünkbe a kambodzsai úti beszámolót.

„A megannyi élményt nyújtó Laoszt hátrahagyva, kisbusszal érkeztünk meg Kambodzsába. A tájakat, a vidéki faházakat elnézve, azonban úgy tűnt, mintha még mindig Laoszban járnánk, nagyon hasonlónak tűnt első körben a két ország. Srí Lanka után, egyébként Kambodzsában sikerült először önkéntes projektet vállalnunk, mert Thaiföldön nem találtunk a környékünkön lehetőséget, Laoszban pedig már foglaltak voltak a helyek. A második projektünk keretében szintén egy falusi iskolában tanítottunk angolt, amelyet nagyon élveztünk, főleg mert együtt tarthattuk a férjemmel. Tetszett, hogy az élet újabb területén dolgozhattunk össze. A gyerekek elképesztően aranyosak és befogadók voltak, hálás és megtisztelő feladat volt foglalkozni velük. Az iskolában laktunk, méghozzá egy egykori osztályteremben, nagyon szerény körülmények között. A szobánkban mindössze egy egyszemélyes matrac volt, se több. Ezt még feltuningoltunk két asztallal és 2 székkel, de ez volt mindenünk. Az ellátás sem bizonyult öt csillagosnak, megesett, hogy csak rizs jutott ebédre vagy vacsorára. Meglehet, sokan ezen körülmények mellett gyorsan továbbálltak volna, ám minket ez még jobban maradásra késztetett. Tudtuk, hogy mindazt a keveset, amelyet adni képesek, azt szívből teszik. Ráadásul szerettünk volna minél többet átadni a gyermekeknek is. A nyelvtanítás kapcsán egyébként nem várt kihívásokkal is szembe kellett néznünk. Például, az évszakok témakörben nehéz volt úgy beszélni az őszről, a télről, vagy éppen a havazásról egy olyan országban, ahol csak egy szárazabb és egy csapadékosabb évszak létezik.

Sajátkezűleg, névre szóló ajándék az egyik tanítványtól

Még különlegesebbé tette a Kambodzsában töltött egy hónapot, hogy mindketten itt ünnepeltük a születésnapunkat. Az én nagy napomon készítettem a gyerekeknek egy kis meglepetést is. Sajnos nehéznek bizonyult alapanyagokat beszerezni, hiszen a faluban a piacon kívül alig voltak boltok, ezért a kókuszgolyó analógiájára, csak tört kekszet és banánt gyúrtam össze és ebből formáztam golyókat. A végeredmény egész gusztusos lett, a jó szándék megvolt bennem. Persze keksszel is megkínálhattam volna őket, de abban nem lett volna semmi személyes, hozzáadott érték.

Zsófi a szülinapi édességgel kínálja meg a gyerekeket.

Az önkénteskedésünket követően, a sokak számára ismert Siemreapbe mentünk, amely már egy igazi életteli város lehetőségeivel fogadott minket. Itt már elég sok a külföldi látogató is, a közelben található gyönyörű Angkor Wat 1000 éves templomai csalogatják őket erre a vidékre.

Angkor látványától egyszerűen földbe gyökerezik az ember lába. Ennek a helynek különleges rezgése, szinte nem evilági atmoszférája van, amely még a turistaáradat ellenére is átjött. Egy életre belénk égett az itt köszöntött napfelkelte, a Bayan templom kőarcai vagy a romos épületek hasadékaiból felfelé törő kapok fák termete. Siemreap környékén azonban nem merül ki a látnivalók sora az Angkor Wat templomaiban. Érdemes ellátogatni a Tonle Sap tó úszó falvaihoz is, amely egy igazán szürreális élményt nyújt. Továbbá felkerestük az APOPO központot is, ahol Afrikából származó óriáspatkányokat képeznek ki bombák és aknák felkutatására. Ezt a folyamatot egy bemutató keretében meg is tekinthettük.

Angkor Wat egyik lélegzetelállító temploma

Az utolsó napokat újra a Mekong partján, a fővárosban, Phnom Penhben töltöttük. A környéken felkerestük az úgynevezett vérmezőket és egy iskolából átalakított kínzásra használt börtönt is, ahol 40 éve rengeteg embert, köztük jobbára az értelmiségi réteget kínzott és ölt meg a hatalmon lévő, vörös khmer rezsim. Az ott látottak, és a tárlatvezetés során hallottak rettentően nyomasztottak, még napokkal később is.

Rovarkóstoló kambodzsai módra.

Ha egy európai ember Kambodzsában jár, talán az első sokkhatás akkor éri, amikor látja, hogy milyen jóízűen és mekkora mennyiségben fogyasztanak rovarokat, pókokat a helyiek. Hasonló megfigyelhető más ázsiai országban is, köztük Laoszban is, de itt talán még intenzívebben. Bár sokáig halogattuk, végül mi is beadtuk a derekunkat, megkóstoltunk mindenféle tücsköt-bogarat, szó szerint, sőt pókot is. Az az igazság, hogy abszolút nem azt kaptuk, amire számítottunk. Nem is volt olyan borzasztó! A rovarok ropogósak voltak, mint a chips, és a fűszereken kívül egyéb ízt sem éreztünk. Rászokni ugyan nem fogunk, de az az igazság, hogy pszichésen sokkal nehezebb volt leküzdeni ezt a próbatételt, mint valójában túlesni rajta. Pont ez az bizarr „élmény” tette fel az i-re a pontot, talán olyan volt mint egy beavatási szertartás. Egyébként Kambodzsában éreztük először azt, hogy akklimatizálódtunk Ázsiában, hogy már kevésbé lepődünk meg dolgokon, éreztük a dolgok működési mechanizmusát. Négy hónapnak kellett eltelnie, hogy felvegyük a helyi ritmust.”