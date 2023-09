A gyógynövények számos jótékony tulajdonsággal rendelkeznek, közülük pedig vannak olyanok, amelyekkel a kicsik szervezetét is lehet erősíteni, ellenállóbbá tenni, vagy a már kialakult megbetegedéseket kezelni. Az alábbi gyógynövények pedig Zalában is fellelhetőek.

Csipkebogyó

Antioxidánsokban, vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag, rendkívül magas a C-vitamin tartalma. Kiváló immunerősítő, segít megelőzni vagy enyhíteni a már kialakult megfázás tüneteit. A csontok megerősítésében, valamint stresszoldásra is használják. Semmi esetre sem szabad forrázni, mert elveszíti vitaminértékét. Több órán át áztatjuk, majd leszűrjük.

Mezei kakukkfű

Teája kiváló köhögés elleni szer. Torokfájásra, megfázásra, influenzára, gombás fertőzésekre és görcsökre is kiváló. Gyakran használják asztmások vagy azok, akik könnyedén elkapnak légúti betegségeket. Teája fürdővízhez is adható. A belekben élősködő gombák és férgek ellen is jótékonyan hat, ugyanis kihajtja őket a szervezetből és tisztítja a bélrendszert.

Fürtös menta

Szintén kiváló immunerősítő gyógynövény, amelyet gyakran használnak megfázásos betegségek kezelésére, valamint étvágytalanság, hányinger, húgyúti gyulladás vagy emésztési problémák esetén.

Érdemes az őszi időszakban kúraszerűen alkalmazni.