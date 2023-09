97 évvel ezelőtt Henry Ford bevezette a napi 8 órás és heti 5 napos munkaidőt

A nagy ipari forradalmak korában még másfélszer annyit dolgozhattak a gyári munkások, mint napjainkban: egy brit tanulmány adatai szerint a viktoriánus korban dolgozó brit munkás (főként férfiak) napi 9-10 órát dolgozott, nem ritkán 6 napot is a hétből, ami együttesen akár 60 munkával töltött órát is eredményezhetett számára a heti 168-ból. 1925-ben már napi 9-10 ezer Ford T-modell gurult le a gyártószalagról, ami akkoriban abszolút világrekordnak számított, igaz, a márka körüli érdeklődés már korántsem volt akkora, mint 1908 után. De még ebben a helyzetben is meglepetés volt sokak számára, hogy Henry T. Ford minden nagyobb előzmény nélkül bevezette az addig példa nélküli, 5 napos munkahetet. Azt, hogy csak öt napig kell dolgozniuk a munkásainak, nem csak az irántuk érzett szeretettől vezérelve rendelte el az autóipar első mágnása a legenda szerint: ugyanis rájött, hogy a munkásai több szabadidőben többet kirándulhatnak, és ha többet kirándulnak, akkor autóval mehetnek kirándulni, ezért tőle fognak autót venni, ezzel pedig az eladásokat növelheti.

14 évvel ezelőtt meghalt Bujtor István színész, Bud Spencer magyar hangja

Segédmunkásként és pincérként kezdett dolgozni. 1964-től szerepelt tv-filmekben, volt a győri Kisfaludy Színház, a József Attila Színház, a pécsi Nemzeti Színház, az Irodalmi Színpad és a Vígszínház tagja. 1978-tól 1988-ig dolgozott a Mafilmnél, 1990-től a Bujtor Film Kft. ügyvezető igazgatója volt. 1979-ben Balázs Béla-díjat kapott. Főbb szerepeiből: Stanley Kowalski (Williams: A vágy villamosa), Petrucchio (Shakespeare: Makrancos hölgy), Legismertebb filmjei: Sándor Mátyás, A pogány Madonna, A három testőr Afrikában, Fekete gyémántok, A Pendragon legenda, A kőszívű ember fiai I-II., Álmodozások kora.

Bujtor István

55 évvel ezelőtt megszületett Will Smith színész, énekes

Willard Carroll „Will” Smith, Jr. Oscar- és Golden Globe-díjas amerikai színész, többszörös Grammy-díjnyertes hiphopelőadó. Azon kevés ember egyike, akik az Egyesült Államok szórakoztatóiparának három jelentős ágában is sikert élveznek. Filmjeivel rendre hatalmas sikert arat, a legismertebbek között találjuk A függetlenség napját, a Men in Black – Sötét zsarukat, a Legenda vagyokot.