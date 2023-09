A 75 esztendős Soós Ferenc és Forint idén április 24-én indult útnak Hollóházáról, hogy egyvégtében teljesítsék a kéktúrát. Több mint 2 hónapon át voltak úton, július 2-án érkeztek meg Írott-kőre, a több mint ezer kilométer hosszú Országos Kéktúra útvonalának kiindulópontjára. Mint mondta: a legszebb vidék a Tapolcai-medence volt, amit érintettek, a legnehezebb része pedig a túrának a Kékes-tető megmászása, ahova viharban érkeztek meg, a másik kritikus kihívás a Gerecsén érte, ahonnan felhőszakadásban ereszkedtek le. Többek között erről is beszélt az előadáson, ahova szintén gyalogosan érkezett meg, vagyis a Lentitől mintegy 30 kilométerre Kercaszomorról, mert mint mondta a buszon nem fogadták szívesen kutyáját.

Elmondta azt is, hogy a gyerekkorában termeszét közelben éltek, kajakozott és pedagógusként a tanítványokkal, illetve gyerekekeivel együtt tájfutóként is kipróbálta magát Dunaújvárosban, ahol akkor élt. Megtudtuk, hogy 70. születésnapján még el is indult egy tájfutó versenyen.

Soós Ferenc Lentiben jelentette be, hogy jövőre tervezi szintén egyvégtében, csak a szükséges pihenőnapok beiktatásával végig vinni az Alföldi Kéktúrát és a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúrát.

Forint

Az előadó arra biztatta a hallgatóságot, hogy mozogjanak, gyalogoljanak egészségi állapotuknak megfelelően. Hosszabb távra csak felkészüléssel induljanak el, ő a kéktúrára egy évig készült, hetente több alkalommal gyalogolt akkora távolságokat, amilyen hosszúak a túra egyes szakaszai.