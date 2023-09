- Legyen tápláló, egészséges, gyorsan elkészíthető, könnyen eltartható, tetszetős, és szeresse a gyermek. A legkézenfekvőbb megoldás a szendvics, ami a legtöbb kritériumnak megfelel. Ami fontos, hogy próbáljuk ezt is változatossá tenni. Változtathatjuk, mivel kenjük meg: például a vajat lecserélhetjük sajtkrémre, zöldség pástétomra (humusz), ajvárra, avokádókrémre, magvakra. De a belevalókon is változtathatunk, például a sonkát, szalámit lecserélhetjük a hétvégi sült maradékára, akár sajtra vagy avokádóra. Játszhatunk a zöldségekkel is, a jégsaláta, madárbegysaláta, rukkola, paprika is kiváló választás. Ha attól félünk, hogy eláztatja a szendvicset a zöldség, pakoljuk egy kis dobozba mellé, és így még csomagolhatunk neki gyümölcsöt is. Hiszen a feldarabolt gyümölcs, zöldség valahogy mindig eltűnik a tálból.

- A bento box nagy segítség tud lenni; ezek a japán kis csoda dobozok egy egész menüsort rejthetnek. Kis rekeszekkel el tudjuk választani a különböző fogásokat, érdemes beszerezni egy ilyet - tanácsolja a dietetikus.