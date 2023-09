A Bársonytalp Zala Egyesület reméli, hogy a most bemutatott kiscicára minél előbb akad jelentkező, eddig sajnos sikertelen volt a gazdikeresés. Közösségi oldalukon arról számolnak be, hogy a 4 hónapos Felhő tréfásan az Önkéntes Étellopó Egylet vezetője. „Az almot szépen használja! Nem véletlen a névválasztás ugye, ugye...cicagyerekről beszélünk. Ennek ellenére bújós, kedves cicalány. Igazán megérdemli azt, hogy családja legyen. A gazdi életében az egészen biztos, hogy minden más felhőt eloszlat, boldogságot csempész a helyére. Ez a kisállat annyi szeretet ad, amit talán még elképzelni is nehéz. Csak benti tartással és ivartalanítási kötelezettséggel fogadható örökbe” – tájékoztat az ideiglenes befogadója.