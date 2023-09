A jeles alkalommal a közösségnek otthont adó Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ auláját is ünneplőbe öltöztette a jubiláló közösség: régi kertészeti-, szőlészeti-, borászati eszközök; színpompás virágok; hosszú asztalokon a kertek színe-java akárcsak a népmesében: "szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack"; sőt különleges zöldségek és gyümölcsök: Marina di Chioggia, az olasz sütőtök; a másfélméter hosszú kolbásztök; a magja olajáért termesztett jojoba; az őshonos magyar paprikák, paradicsomok; zalai nemesítésű csemegeszőlők; kompótok, szörpök, lekvárok, savanyúságok, aszalványok és egyéb meg is kóstolható finomságok adták ékes bizonyítékát: a társaság nem csak a nevében viseli a "kertbarát" titulust.

Nagy-Horváth Jolán a különleges lekvárok, savanyúságok, zöldséglevek mellett a saját készítésű dekorációról is gondoskodott

Fotó: Fincza Zsusza

A közösséget köszöntő Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere minden civil szervezet számára példaértékűnek nevezte a több mint fél évszázadon át tartó szakadatlan fáradozást, a családi kertészkedés és a hozzá fűződő hagyományok őrzését. "Náluk van a tudás, amit ápolni kell, de" - hangsúlyozta - "ugyanolyan fontos a közösség, amely feladatának tartja, hogy át is örökítse azt". Nagyrabecsülése jeléül "az értékmegőrző hagyományápolásért és közösségépítő kulturális tevékenységéért, valamint természettudatos és egészséges életmód megerősítéséért végzett munkájuk elismeréséül" a jubileum alkalmából az egyesületnek címzett emléklapot adott át Mrakovics Miklósnénak, a zalaegerszegi kertbarátok elnökének.

A vendég kertbarátokat is sikerült elkápráztatni a terménybemutatóval - a képen balról a 2.: Fillér Józsefné, a nagyatádiak képviselője, mellette balról Nagy-Horváth Jolán, jobbról Dömötörné Hajgató Erika, Milley Istvánné és Both Istvánné

Fotó: Fincza Zsuzsa

András Károly, a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségének elnöke a zalaiak országos mozgalomban betöltött szerepét méltatta, majd oklevelekkel ismerte el munkájukat. Dr. Pálfi Dénes kertészmérnök, Zala Megye Díszpolgára, a zalai kertbarát mozgalom meghatározó képviselője jelen volt a Zalaegerszegi Kertbarát Kör megalakulásakor és egyengette kezdeti lépéseit, köszöntőjében azt kérte a közösségtől, hogy továbbra is támogassák a gyermekintézmények kertészkedést népszerűsítő munkáját, hogy hosszú távon is legyen, aki szívügyének tekinti majd a termőföldek gondozását. Horváth Miklós, a Társadalmi Egyesülések zalai szövetségek elnöke is elismerően szólt a zalaegerszegi kertbarát kör munkájáról, hangsúlyozva: 1968-as megalakulásukkor szinte felpezsdült a társadalmi élet a megyeszékhelyen. Flaisz Gergő, a művelődési központ igazgatója az intézményt "éltető" közösségként jellemezte az ünnepelteket, kiemelve a számos közös munkát, amelynek egy egész város látta a hasznát, s remélhetően látja a jövőben is.

Mrakovics Miklós, mint unoka, az egyesület elnökének versbe beszedett gondolataival köszöntötte az ünneplőket

Fotó: Fincza Zsuzsa

Balaicz Zoltán polgármester példaértékűnek nevezte a jubiláló közösség 55 éves munkáját

Fotó: Fincza Zsuzsa

Balaicz Zoltán polgármester a munkájuk elismeréséül emléklapot adott át Mrakovics Miklósnénak, a közösség vezetőjének

Fotó: Fincza Zuzsa

A jubiláló egyesület immár 55 éves történetét Mrakovics Miklósné, a közösség elnöke elevenítette fel, szólt a hagyományőrző rendezvényeikről, a baráti és szakmai kapcsolataikról, tanulmányútjaikról, a továbbképzésekről, valamint a város közéletében vállalt feladataikról. A közösséget elismerő szavakkal és ajándékkal köszöntötték barátaik: a csentei szőlészek, a nagyatádi-, a várpalotai kertbarátok, a mezőgazdasági nyugdíjasok klubja, a Nyugdíjas klubok és Idősek "Életet az éveknek" országos szövetség zalai szervezete képviselői. Az ünnepséget ifjú Mrakovics Miklós verssel, Némethné Némethy Csilla énekkel, a botfai Őszirózsa Nyugdíjas klub kórusa népdalokkal színesítette.

Dr. Pálfi Dénes saját nevelésű rózsákkal köszöntötte a jubiláló egyesület elnökét

Fotó: Fincza Zsuzsa

Az ünnepséget az botfai Őszirózsa Dalkör műsora színesítette

Fotó: Fincza Zsuzsa

Györek Zsuzsanna (a képen balról), a Csentei Szőlészek Egyesületének képviseletében adta át az ajándékot Mrakovics Miklósnénak

Fotó: Fincza Zsuzsa

A napot közös vacsorával és bállal zárták, a talpalávalót állandó zenészük, Varjasi Gábor szolgáltatta. Péntek délelőtt szakmai előadásokkal folytatódott a program: Németh Miklós, az egyesület tanácsadója, nyugdíjas városi főkertész a klímaváltozás kertekre, gyümölcsösökre gyakorolt hatásáról szólt, a gutorföldi Fercsák Lászlóné Karola a biokertészkedés során szerzett tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal.

Császár Lajosné az általa készített finomságokkal feltöltött polc mellett

Fotó: Fincza Zsuzsa

A zalaegerszegi és csentei kertészek, szőlészek igazi jó barátok

Fotó: Fincza Zsuzsa