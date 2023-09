Zala vármegye a Dunántúl délnyugati részén helyezkedik el, a nyugat-dunántúli régió részeként. Északról Vas vármegye, keletről Veszprém vármegye, délről Somogy vármegye, nyugatról a horvát és szlovén határ szegélyezi. Zala hazánk egyik legkisebb területű vármegyéje, az ország területének mindössze 4,06 százalékát teszi ki.

Vármegyeszékhelye Zalaegerszeg, amelyet sokan a templomok városának is hívnak, ugyanis a több, mint 50 ezres népességű városban 11 templom található. Ennek oka, hogy az elmúlt 130 év során rengeteg peremvidéket kapcsoltak hozzá.

Fotó: MW-Archív

Magyarország természeti értékekben egyik leggazdagabb vidéke Zala vármegye. Területén két nemzeti park osztozik: nagyobbrészt a Balaton-felvidéki Nemzeti Park illetékessége alá tartozik, míg az északnyugaton található pár település már az Őrségi Nemzeti Park része. A Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz tartozik a Kis-Balaton medencéje, mely nemcsak hazai, de nemzetközi jelentőséggel is bír természeti kincsei és változatos élővilága miatt.

Fotó: MW-Archív

Zala vármegye tehát a természetjárók nagy kedvence lehet, főleg a Balatonnak, valamint a fent említett nemzeti parkoknak köszönhetően. A futballrajongóknak Zalaegerszeg városa, pontosabban a ZTE csapata ugorhat be elsőként, amely a 2000-es évek elején történelmi pillanatokat élhetett át a Puskás Ferenc Stadionban, amikor Koplárovics Béla hosszabbításban lőtt góljával sikerült elverni az angol liga bronzérmes Manchester United együttesét.

Fotó: MW-Archív

