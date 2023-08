Bakon Tivadar fiatalként maga is szemtanúja volt a Szent Antalnak szentelt kápolna építésének, így a személyes kötődés miatt szívügye a felújítás. Emlékei szerint a náprádfai temetőben nyugszik Szerdahelyi Antal, az ő ötlete alapján kezdtek bele az építkezésbe, még a Rákosi-érában. A nyugdíjas hozzátette, édesapja mesélt arról is, hogy a régi harang árára valót színdarabok előadásával teremtették elő. Az Antal-napi búcsúknak is helyet adó kápolnát egyébként a 80-as évek közepén újították fel utoljára.

Gutorfölde-Náprádfától mintegy 2 kilométerre találjuk az újmajori kápolnát. Az egykori Újmajor puszta Náprádfa településrészének volt tekinthető. A 2004-ben kiadott Gutorfölde története monográfiában azt találjuk, hogy az újmajori kápolnát 1952-ben emelték, a helyiek emlékeznek még arra, hogy a búcsúk alkalmával tartottak ott szentmisét. Szintén a monográfiában olvasható, hogy az 1960-as népszámláláskor 134 lakója volt Újmajornak, majd az infrastruktúra, a közintézmények, közszolgáltatások hiánya miatt felgyorsult az elnéptelenedés, 1995-ben már csak 8 főt számláltak.