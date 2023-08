Ecsedi Csenge színházrendező, táborvezető elmondta, hogy ez alkalommal 15-en jelentkeztek, több olyan gyermek érkezett, akik most táboroznak velük először.

-Mivel vannak kezdőink, ezért a tematika szerint ismét mesét készítünk - árulta el Ecsedi Csenge. - Tündérekkel, királyfikkal foglalkozunk, A háromágú tölgyfa tündére című mese alapján indultunk el, ebből a táborozók írnak egy más tündéres történetet, elkészítik a jeleneteket, ezeket összefűzzük egy csokorba. Idén Csernák Enikő dráma- és óvodapedagógussal ketten foglalkozunk a gyerekekkel. Hétfőn, kedden kitaláltuk a történeteket, jeleneteket, szerdától összefűzzük ezeket.

A táborban szokásos foglalkozásokat is tartják: drámapedagógiai órák, beszédtechnika, mozgásfejlesztés, színjátszási gyakorlatok, jelenetírás, kreatívírás, jelenetalkotás, improvizáció, illetve relaxációs, meditációs gyakorlatok, légzéstechnika, valamint kézműves tevékenység is szerepel a programban, hogy megalkossák a díszletet a pénteki előadásra, ahol bemutatják a szülőknek, vendégeknek a produkciót.

Csoportkép a tábor résztvevőiről. Fotó: Korosa Titanilla

- Igyekszünk minden korosztályhoz alkalmazkodni és megtalálni azt, hogyan tudnak a gyerekek kiteljesedni a saját szintjükhöz, életkorukhoz képest és ebből fejleszteni őket - folytatta. - A kicsiknél leginkább az a lényeg, hogy csináljunk olyan oldást, hogy részt merjenek venni a szociális programokban, az érzékenyítés, csapatépítés a fontos, a nagyobbakkal, visszajárókkal a színházpedagógia segítségével foglalkozunk, fejlesztjük az előadóképességüket, beszédtechnikájukat.

A program évek óta népszerű a gyerekek körében, ehhez kell egy támogató, befogadó közeg, ami Nován az IKSZT-ben adott. Horváth Nikolett közművelődési szakember házigazdaként segíti a tábor munkáját. Elmondta, hogy jelenleg a megszólított korosztályban nem túl magas a gyereklétszám Nován az 5-6 évvel ezelőttihez képest, viszont most érkeztek résztvevők más falvakból is, Csesztregről és Nagylengyelből is.