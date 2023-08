Beszélgetésünk első részében már szót ejtettünk többek között a Szentgróti Kultúrtivornyáról, az ízlésformálás eredményeiről, a covid előtti és a covid utáni közösségi életről. Most, a folytatásban többek között arról beszélgetünk, mitől válik minőségileg is kimagaslóvá egy produkció, valamint, hogy mitől művész a művész. Vendégünk továbbra is Varga Csilla rendezvényszervező.