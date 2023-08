Milyen növény jut eszükbe, ha a következőket mondom: disznókenyér, disznórépa, kunalma? Nem hiszem, hogy manapság valaki is a gyönyörű, későnyári, jelenleg nyíló erdei virágunkra, a ciklámenre gondolna, pedig valamikor ezt a növényt így is hívták. Talán azért is, mert a gumóját előszeretettel fogyasztották, fogyasztják ma is a vaddisznók és a makkoltatott házi disznók is. A kankalinfélék családjába tartozó ciklámen Magyarországon főleg az Alpokalján s a zalai bükkösökben őshonos. Virága lehet fehér, rózsaszínű, vagy lila, s kedvelt az illata is. Vigyázzunk a kedves kis virágra, amely Magyarországon védett, természetvédelmi értéke 10 000 forint.