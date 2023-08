A Göcsej Motorosai társasága az önkormányzat és helyi kötődésű vállalkozók támogatásával szervezte meg a Göcsej Motorock Fesztet éjszakába nyúló koncertekkel és színes programokkal.

Káli Attila főszervező elmondta, hogy a fesztivál egyre inkább kinövi magát, évről évre többen érkeznek hazai és külföldi motorosok, ennek egyik oka, hogy maga a motorozás összehozza a hasonló érdeklődésűeket, másrészt a programokat úgy állítják össze, hogy széles kört megszólítsanak. A fellépő zenekarokat is ennek megfelelően hívják, mindig van ismertebb húzónév, idén a Pokolgép, illetve helyiek, helyi kötődésűek is színpadra lépnek. Az élő rockzene pedig vonzza a fesztiválozókat. Emellett gyerekprogramokkal és látványosságokkal is készültek, ez alkalommal volt veterán jármű és tetováló bemutató is.