Az esztétikai szempontok mellett ugyanolyan fontos, vagy talán fontosabb, hogy a táska, mellyel a fiatalok naponta közlekednek, a gerinc védelmét is szolgálja – mondja Takács Gábor. A legjobb az volna, ha nem is terhelnénk ezzel a súlyos teherrel a gerincünket, de ez megoldhatatlan. A növésben lévő és még könnyen alakuló gerincnek hatalmas károkat okozhatunk a folyamatos rossz terheléssel, mely aztán később, felnőttkorban okoz majd mozgásszervi panaszokat, s a korrekció akkor már sokkal nehezebb.

A táska legyen üresen is könnyű, ergonomikus kialakítású, mindenképp kétvállas. A pántok pedig állíthatók, párnázottak. Vásárláskor próbálja fel a gyerek, állítsuk be a pántokat úgy, hogy egyforma hosszúságúak legyenek, a táska szorosan illeszkedjen, ne lógjon és ne mozoghasson el oldalra a tanszerekkel megpakolva sem. Sokszor látok derékra lelógatott, vagy lazán, kétoldalra kilengő, megpakolt táskát vonszoló iskolásokat, borzalmas látvány.

A másik fontos dolog, hogy ha már megvettük, használja jól a gyerek. A nagyobbak figyelmét is hívjuk fel rá, hogy mindkét vállukra tegyék fel a pántokat, felnőttként hálásak lesznek majd ezért az intelemért. A féloldalas terhelés hosszú távon kóros tartást eredményezhet és megbonthatja a fiziológiás görbületeket. Ami még fontos, hogy ne pakoljuk feleslegesen túl a táskát és próbáljuk egyenletesen elosztani a súlyt. Az iskolatáska súlya órarendtől függően változik, de elérheti akár a 10 kg-ot is, egyáltalán nem mindegy, hogyan cipeljük. Ha több táskát vagyunk kénytelenek magunkkal vinni, akkor is ügyeljünk az egyenletes súlyelosztásra.

Forrás: freepik.com

Melyik korosztályra figyeljünk oda leginkább?

Amíg zajlik a növekedés, addig minden fiatal „veszélyeztetett”, de felnőtteknél is ugyanolyan fontos a gerinc védelme. Gerincünk mozgásszervi állapota egyéb ízületeinkre is hatással lehet, hangsúlyos, hogy a mindennapi élet okozta terhelést ellensúlyozzuk az adott területekhez tartozó korrekciós feladatokkal.

Ha nem sikerült jól kiválasztani a táskát, vagy nem az elmondottak szerint használja a gyerek, érdemes mielőbb a hátizmok erősítésére hangsúlyt fektetni, és a helytelen terhelés következtében megrövidült izmokat nyújtani. Azért, hogy a felnőttkori diagnózisokat megelőzzük, ehhez mindenképp ajánlott egy gyógytornász segítségét kérni.