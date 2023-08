Tavaly talán még a mostaninál is több, változatos színben pompázó virág bontogatta szirmait a kapubejáróban, de az idei "termés" is nagy számban vonzza a méheket. A rovaroknak azonban igyekezniük kell a virágpor begyűjtésével, hiszen a kukacvirág csak a reggeli és a délelőtti órákban tartja nyitva szirmait. Ahogy a friss harmat eltűnik a talajról, a porcsinrózsa is összezáródik, így védve magát az erős napsugaraktól. A szakirodalom szerint rengeteg színben létezik, mutatós és igénytelen növény. Vagyis szinte minden kertben megtalálja a helyét, s ahogy Katica néni példája is mutatja, ahol gondozzák, ott gyönyörűen virít.