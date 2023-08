Folyamatosan változik a világ körülöttünk, s közben megváltoznak a szokásaink is. Ez az esküvőkre, a házasságkötésekre is igaz. A pandémia után úgy tűnik lassan visszatér a járvány előtt tapasztalható házasodási kedv. Az is igaz, hogy mostanában kevesebb az igazán nagyszabású lakodalom, s többen egy szűkebb keresztmetszetű kézfogóval is beérik. Vannak azonban a menyasszony és a vőlegény, illetve a násznép mellett elmaradhatatlan és reméljük megbecsült közreműködői a nagy napnak. Ahogy társat, úgy például vőfélyt és fotóst is jót kell találni, hiszen ahhoz, hogy a párok életének talán egyik legfontosabb eseménye valóban különleges legyen, az ő munkájuk is szükséges. Szerencsére széles a kínálat, s az elhivatott anyakönyvvezetőktől a ceremónia többi résztvevőjéig ötletgazdag szakembereket lehet megbízni az egyes feladatok ellátásával.