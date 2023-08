Mint Jakab Mariann, aki egyben az otthon vezetője is, elmondta, évek óta gyűjtötték már a műanyag kupakokat, hogy egy kis pénzhez jussanak, ám ez a bevételi forrás az utóbbi időben bizonytalanná vált. Ekkor született meg az ötlet, hogy mivel sok háztartásban van felesleges aprópénz, amit csak rakosgatnak, de ritkán fizetnek vele, kérjék azt adományként. Aki úgy dönt, hogy az apróktól megválik, jót tesz vele. Boncodföldén ugyanis az anyagi támogatásra folyamatosan szükség van annak ellenére, hogy vannak kiegyensúlyozottabb időszakok is, amikor több adomány érkezik.

Az intézményvezető most háromhavi működést lát biztosnak. Kiemelte, kérésüket most is meghallgatták az emberek, elkezdték az ötösöket leadni, de állandóan keresik a lehetőséget, hogy bővítsék az átvevőhelyek körét. Cégekre, vállalkozásokra, éttermekre, cukrászdákra, üzletekre számítanak, ahol ki lehet tenni az adománygyűjtő urnát. Kistolmács és környéke egyik önkéntesük tevékenységének köszönhetően jól lefedett, Gyenesdiás térségéből is többen megmozdultak, Nagykanizsán és Zalaegerszegen pedig a Magnetic áruházakban, illetve a Három kívánság étteremben helyeztek el egy-egy ládikát. Jelentkezni a Facebookon vagy telefonon lehet, most minden segítség jól jön.

Az otthon egyébként jelenleg is telt házzal működik, azaz 14 autista fiatalról gondoskodnak. Az ő ellátásuk és kiegyensúlyozott életvitelük biztosításához kell az, hogy minél többen adakozzanak. Amennyiben valaki nem pusztán a nélkülözhető forintjait ajánlaná fel a ház lakóinak javára, önkéntes munkával, tárgyi eszközökkel, tartós élelmiszerrel, tisztító- és tisztálkodószerekkel is hozzájárulhat az üzemeltetés biztonságához.