Ilyen, vagyis jávorszarvassal fémjelzett autómárka a tudomásunk szerint nem létezik. Az autó tulajdonosa a rendszám szerint magyar illetőségű, de elképzelhető, hogy találkozott már egy jávorszarvassal valahol az útjai során. Az állat a szakirodalom szerint Skandináviában és még Lengyelországban is él. A hatalmas állat látványa valószínűleg megihlette a sofőrt, aki egy új márkát alkotott, hiszen valószínűleg az eredetivel kevésbé volt elégedett. A "Javor One" biztosan beváltotta a hozzá fűzött reményeket, bár a jávorszarvas számára a legnehezebb időszak a tél. A hó lelassítja mozgását. Ez megfelelő védelem nélkül igaz lehet a kocsira is...