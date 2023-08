A dimbes-dombos Zala több településén készültek a filmben látható felvételek. A videón Bázakerettye, Maróc, Bucsuta, Ságod és Nova egyes részeire csodálkozhat rá a vármegyét jól ismerő néző. Az összeállításba a természeti szépségek és a napraforgó-, valamint kukoricamezők is bekerültek, így mutatva szűkebb pátriánk mezőgazdaságát. Az elkészült anyaghoz a készítő kreativitása mellett egyedi látásmód is kellett, hiszen ahhoz, hogy másoknak is megmutassuk kincseinket, nem elég ha egy jó eszközzel, jelen esetben drónnal rendelkezünk.