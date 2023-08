Lábaink egészségünk alappillérei. Rajtuk nyugszik a teljes testsúlyunk. A lábtartás hatással van a térd, a csípő, a medence, a gerinc állására, sőt egészen az állkapocsig hatást gyakorol a testünkre. Ha az alapoknál valami nem stimmel, deformáció alakul ki, ami előbb-utóbb hatással lesz a mozgásszervrendszer többi elemére is. A kórosan átrendeződött lábfej-, illetve lábujjcsontozat – amit legtöbb esetben a nem megfelelő lábbeli viselése okoz – többek között bütyök, lúdtalp kialakulásához vezethet, de létrejöhet akár sarokcsonti tüske is. A statikai változás miatt másként terhelünk, emiatt a többi ízület is érintett lehet, boka-, térd-, csípő-, vagy akár derék- és hátfájást okozva ezzel. Gyerekkorban még alakul, fejlődik a láb szerkezete, ezért ekkor különösen fontos a megfelelő cipő kiválasztása – mondja a terapeuta.

Gyerekkorban még alakul, fejlődik a láb szerkezete, ezért ekkor különösen fontos a megfelelő cipő kiválasztása – mondja a terapeuta.

Mire ügyeljünk a cipőválasztáskor, miről ismerszik fel egy jó cipő?

A jó cipő alatt nem a piacon lévő legdrágább, márkás cipőt kell érteni. Persze fontos szempont, hogy tetsszen is a viselőjének, de ugyanennyire fontos, hogy legyen kényelmes, stabil, tehát megfelelő tartást biztosítson a lábfejnek és a saroknak. Az orra legyen széles, hogy elférjenek benne a lábujjak. Anyaga lehetőleg legyen bőr, hiszen fontos, hogy jól szellőzzön.

A talpat illetően érdemes a középutat választani, legyen kellően rugalmas, de ne túl puha. A túl vékony vagy túl puha talpú cipő az Achilles-ín fájdalmait okozhatja. A túl vastag, merev talp pedig amiatt okozhat lábfájdalmakat, mert nem segíti eléggé a lábfej átgördülési mozgásait. Nagyon fontos a sarok felépítése is. A sarokrész sose legyen alacsonyabb, mint a cipő első része. A kéreg pedig legyen keményített, de ne túl magas.

Természetes nemcsak a rosszul megválasztott új, hanem a több éve folyamatosan használt, viseltes, elnyűtt lábbeli is egészségtelen. Főleg, ha a cipő hátsó kérge elveszíti a tartását, elkopik a talp, instabil lesz benne a láb, ami akár bokatáji fájdalmakhoz is vezethet.

Mi a helyzet a mérettel?

A cipő mérete legalább annyira fontos, mint a fentebb felsoroltak mindegyike. A gyerekek lába rendszertelenül nő, ezért rendszeresen ellenőrizzük azt! Fontos, hogy a gyermek mindkét lábát megmérjük, mert legtöbbjüknek nem pontosan ugyanakkora.

Gyakran előfordul, hogy egy számmal nagyobb méretű cipőt vesznek a gyereknek, mondván, „majd belenő”, de ezt nem szabad, mert egy nagyobb méretű, bő lábbeli nem tartja megfelelően a lábat, ami egészségtelen és ráadásul balesetveszélyes is.

Sokan úgy tartják, hogy lúdtalpbetét szükséges a gyermek lábának egészséges fejlődéséhez. Erről mi a véleménye?

Ez egy tévhit. Tény, hogy minden gyermek lúdtalpasan születik, a láb boltozatai csak később alakulnak ki. De a lúdtalp természetes állapot, ezért fontos, hogy a gyerekcipőbe ne használjunk lúdtalpbetétet, az belülről legyen lapos. A járás közbeni helyes lábtartás kialakulásához a gyereknek a cipőben is le kell tudni tennie a sarkát, a talpának pedig végig kell gördülnie benne, s ha a cipőben egy (merev) betét van, akkor ez az egész folyamat nem megy végbe. Arról nem beszélve, hogy a merev betét tartja a lábat, az izmok ellustulnak, nincsenek „munkára fogva”, nincsenek a lábboltozatok kialakítására kényszerítve.

Amennyiben a lúdtalp összecsontosodás, vagy extrém ízületi lazaság miatt alakul ki, akkor van szükség ortopédiai segédeszközre. A serdülőkori, felnőttkori harántboltozat-süllyedést jelző fájdalom esetén ajánlott szakemberhez fordulni.

Említette a láb izmainak szerepét. Azokat is lehet és szükséges tornáztatni, mint testünk többi izmát?

Az egészséges láb fejlődéséhez elengedhetetlen azon izmok megerősítése, amelyek a láb boltozatának tartásában szerepet játszanak. Az izmok erősítését szolgálják a különböző tornák, például a lábujjhegyen és sarkon járás, a láb külső élén való járás behajlított lábujjakkal, vagy például lábujjainkkal ceruzát felvenni a földről és tartani, stb. Ezeket az egyszerű gyakorlatokat felnőttkorban is érdemes végezni. Némi tudatossággal könnyedén beépíthetjük őket a mindennapjainkba.

Szintén az izmok erősítését szolgálja a mezítlábas járás egyenetlen, természetes talajon, füvön, földön, homokon, kavicson. Szintén tévhit, hogy ez egyenértékű az otthoni, kemény járólapon való mezítlábas járással. Utóbbit kifejezetten nem ajánlom.