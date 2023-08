Nagyon sok szempontot érdemes figyelembe venni, mielőtt belevágunk a tanulósarok kialakításába, mondja Henczi Nóra. 30-40 évvel ezelőtt bekerült egy íróasztal a szobába, oda ahova éppen elfért, jó esetben egy asztali lámpa is helyet kapott rajta, egy irodai, vagy étkezőszék... és készen is volt a tanulósarok. Még korábban a konyhaasztal mellett készültek a házi feladatok, miközben a család többi tagja a maga feladatát végezte a tanuló körül. Ma már teljesen másként állunk a témához, millió szempontot próbálunk figyelembe venni, hogy a lehető legjobbat biztosítsuk gyermekünknek.

- Mikor érdemes nekiállnunk az átalakításnak?

Az első osztály, vagy még inkább a legelső tanév előtti nyár az, ami ebből a szempontból izgalommal teli nemcsak a gyermekeknek, de a szülőknek is, hiszen a szoba, ami eddig a játékok és a pihenés birodalma volt, most új funkciót kap: tanulósarkot kell a mesevilágba építeni, ahol jól érzi majd magát gyermekünk és szívesen ül le a kis iskolai dolgai közé.

Ha van rá lehetőségünk, ez a hely mindenképp a szobájában legyen. Az asztalt helyezzük a természetes fény közelébe, de semmiképpen sem az ablakkal szembe. Így egyrészt csökkenthetjük az elkalandozás veszélyét, másrészt az asztallal szemben a falra felkerülhet egy parafa, vagy mágneses tábla, amire gyermekünk fel tudja tűzni a fontos infókat, például az órarendet, a különleges házi feladatokat. Szintén lényeges, hogy az ablak az asztaltól nyitható maradjon, hiszen nagyon fontos a szellőztetés, az oxigén ahhoz, hogy figyelni tudjon.

Emellett rengeteg tárolóhelyre is szükség lesz a könyvek, füzetek, írószerek, vagy a papír szemétkosár számára. Legyen minden kéznél, de ne szem előtt!

Nagyon fontos a szék, amin gyermekünk ül. Az állítható magasság mellett a helyes testtartást is biztosítsa. Én személy szerint nem preferálom a guruló székeket, mivel írás közben, kissé az asztalon támaszkodva könnyen elmozdul, de az előnyeit természetesen én is elfogadom.

Kicsi hely esetén praktikusak a sarokasztalok, vagy a le-, vagy épp kihajtható, rejtett asztallapok.

A vázlaton fókuszban az íróasztal és a tárolóhelyek.

- A bútorok mellett melyek azok az apróságnak tűnő, de nem elhanyagolható részletek, amelyekkel emelhetjük a komfortot?

Beszéltem már a természetes fényről, de muszáj a fényforrások jelentőségét is kiemelnem. Az ablakon keresztül beáradó napfény fontos, de az ősztől tavaszig tartó időszakban 16 óra után jelentős a szerepe a mesterséges világításnak is, így ennek megtervezése mindenképp prioritást élvez. Amire mindenképp figyeljünk, hogy ne csak egyetlen fényforrás legyen a szobában. A mennyezeti világítás nem elég. Rontja a szemet, ha az asztal előtt ülő gyermekünk árnyékot vet maga elé. Mindenképp legyen asztali lámpánk is, de az asztal feletti tárolók aljára is nyugodtan helyezhetünk világítást.

A tervezéskor lényeges szempont, hogy jobb, vagy bal kezes a gyermek. Az asztalt és a lámpákat is úgy kell elhelyeznünk, hogy a keze ne vessen árnyékot az előtte fekvő papírra.

Színhőmérsékletek.

A meleg, sárgás fény (1000K) nyugtató, picit álmosító hatású is, a hideg, kékes fény (10000K) pedig leginkább ipari és kereskedelmi egységekben jellemző, mivel épp az ellenkező hatást éri el. Tanuláshoz az arany középút a legmegfelelőbb: 5-6000 K, hidegebb hőmérsékletű fényt válasszunk. Ha okosizzókat használunk, nem is feltétlenül kell döntést hoznunk, hiszen velük könnyedén változtathatjuk a fény színhőmérsékletét.

