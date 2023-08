- A kutya megértése, helyes tartása, képzése komplex folyamat, ezért kijelenthető, hogy ennek tanulása életünk végéig tartó művelet - közölte Izabella. - Nincs olyan, hogy már mindent tudok a kutyákról, sőt az ember minél nagyobb ismerettel rendelkezik, annál jobban érzi azt, mennyi mindent nem tud még. Emiatt, amikor csak tehetem, képzésekre, szemináriumokra járok, legyen szó etológiáról, genetikáról, takarmányozásról, állatjóllétről, képzési módszerekről, viselkedési problémákról vagy különböző sportokról.

Hozzátette: a hosszú ideje tartó ismeretszerzés után, évek óta céltudatosan képzi "rókakutyáit", ahogy az emberek többsége hívja a siba inu japán kutyafajtát. Ez idő alatt számos nemzetközi vizsgát letettek együtt, de másokat is segített a nemzetközileg elismert alapengedelmességi, azaz a BH vizsga eredményes teljesítésében. A shiba inu ősi, japán kutyafajta, régen vadászatok közben alkalmazták kisebb vadak felhajtására. Nem sorolná a könnyen kezelhető fajták közé, igényli a személyes teret, hosszú idő elnyerni a bizalmát. A kötődés, a gazda vezetői szerepének kialakítása sokkal több időt, energiabefektetést igényel, mint más gazdájukat „Istennek” tekintő, zsigerből árnyékként követő kutyáknál.

Munka közben... Fotó: Végh Bence

- Szeretem a kihívásokat, így ezzel a keményfejű fajtával az oldalamon vetettem bele magam az engedelmességi sportok világába, eleinte sokan meg is mosolyogtak emiatt - folytatta. - Hajime, a kan kutyám szúrós, lenéző tekintetéről ismert, öntudatos, viszont szivacs agya van. Fiatalabb korában nem érhetett hozzá akárki, mára szinte kenyérre lehet kenni. Kis mozgásigényű, szeret az új feladatok megoldásán gondolkodni. Kitűnő minősítésekkel végezte el a nemzetközi engedelmességi vizsgákat. Számos versenyt nyert sport- és kiállítási vonalon is, jelenleg egy másik vizsgaszintre készülünk, ahol már versenyezni is szeretnénk. Nara, a bohókás, mindig vidám, lelkes kislány energiaszintje, zsákmányszerző ösztöne magas. Ennek előnye, hogy nagyon jól motiválható, hátránya viszont, hogy a szálló falevelek, gyíkok, madarak, macskák állandó kiszemeltjei. Nagy mozgásigényű, imádja a műnyúlhajtást, de nehezebben sajátítja el az új feladatokat. Több szinten vizsgázott, versenyt nyert.

Kiemelte: egy csapatot alkotnak, mindketten segítségére vannak valamiben, például más kutyák képzésében, bemutatókon. Rengeteg trükköt tudnak, amik által tudatos testhasználatuk, mentális állóképességük jól fejleszthető.

- Emellett a gyermekeket is bevonom egy-egy interaktív feladatba, hogy megtapasztalják, miként kommunikáljanak helyesen egy állattal úgy, hogy megértsék egymást. Legyenek figyelmesek, türelmesek, tisztelettel bánjanak velük. Az is előfordul, hogy a reményvesztett felnőtt gazdiknak segítenek megmutatni, mennyi mindenre képesek lehetnek saját kutyájukkal, ha hisznek benne, megfogadják az útmutatást a képzések során, és nem utolsó sorban kitartóan tesznek is érte.

Együtt a nagy csapat. Fotó: Végh Bence

- Ahhoz, hogy erre a szinte eljussunk, 10-12 hetes koruktól kezdve szinte mindennap tanulni kell velük - mesélt tovább Nagy Izabella. - A napi rutinba bekerültek a rövid tréningek, hétvégéken csoportos foglalkozásokon vettünk részt, elutaztunk 100-200 kilométerre is hetente, hogy magasan képzett, több évtizedes tapasztalattal rendelkező szakemberek mellett tanuljunk, fejlődjünk. A szabadidőmet valamilyen formában a kutyákkal töltöm. Sok mélyponton, de annál több boldog pillanaton vagyunk túl együtt. Számomra csodálatos érzés, amikor a kutyáimmal együtt érjük el a kitűzött célt, és érzem, mindegyikőnk szíve-lelke benne van a közös munkában. Büszke vagyok magunkra, az eddigi sikereinkre, még ha csak az utunk elején járunk is.

Aztán két éve érkezett a családjukba Dharma, ő egy munkavonalas német juhászkutya, akivel speciális munkavizsgára készülnek. Ösztönadottságai miatt folyamatos képzést, fizikai, mentális fárasztást igényel, egész nap udvarban, kanapén pihenős családi kutyának nem ajánlott. Felmenői mind őrző-védőben képzettek, így az erre való igényt örökléstanilag hordozza magában.

- Ezért is fontos, hogy ha kutyát hozunk a családba, felelősségteljesen, átgondoltan tegyük, ne fellángolásból - vélekedett. - Mindenképp olyan közös elfoglaltságot kell találnunk, ami kutyánk számára is kielégítő, és mi is szívesen részt veszünk benne. Nálam a kutyák a család részei, viszont teljes mértékben kutyaként, ösztönlényként tartom s nevelem őket tisztelettel, szeretettel. Kerülöm a négylábúak megszemélyesítését, ami napjainkban sok esetben a viselkedési problémák gyökere. Szívesen szervezek kutyás közösségi programokat, vagy töltök időt a természetben hozzám hasonló "bolondokkal". Amennyiben kérdéssel fordulnak hozzám, legjobb tudásomhoz mérten segítem a leendő és jelenlegi kutyatartókat.