Az idei év időjárása kedvezőnek mondható, ha a szőlő szempontjából vizsgáljuk – hallom a gazdáktól s a borászoktól. Bár hozzáteszik, hogy volt bőven eső, ami a növényt támadó gombáknak kedvezett, de volt bőven napfény is, ami a bogyók fejlődését segítette. Az utóbbi napok forrósága meg egyes szakemberek szerint túl sok volt már a szőlőnek. Viszont azt jó látni, hogy a piacokon is megjelentek a korai fajták. Ízelítőül mi is érő szőlőfürtöket kaptunk lencsevégre.