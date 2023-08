Az erdélyi csoporttal ikonikus helyszínen, a Trianon-emlékparkban találkoztunk. A Zalacséb melletti park nemcsak azért érdekes, mert mérethűen mutatja be, mekkora volt egykor hazánk területe, de azt is érzékletesen szemlélteti, hogy mekkora utat tettek meg a gyimesbükkiek Zalacsébig. A park fenntartója ráadásul az az Erdeifaluért Alapítvány, amely a táboroztatást is szervezi.

- Amikor létrehoztuk az alapítványt, két kiemelt célt fogalmaztunk meg, az erdélyiek támogatását és a Trianon-emlékpark fenntartását – mondja Mikó-Baráth György kuratóriumi elnök. – Ezek a szándékok az évek múlásával sem változtak, bár az elmúlt három évben a Covid-járvány miatt a táboroztatásról le kellett mondanunk.

A kuratóriumi elnök hozzáteszi: emiatt a támogatói rendszert is teljesen újra kellett építeni, ami azt is jelenti, hogy idén már a helyi önkormányzattal közösen szervezték meg az erdélyiek nyaraltatását. Ezért úgy időzítették a programot, hogy a gyimesbükkiek az elmúlt hét végén megtartott falunapon is fel tudjanak lépni, köszönetnyilvánításként az önkormányzati támogatásért.

- Az erdélyi csoport tagjai a gyimesbükki Dani Gergely Általános Iskola tanulói, akiket két pedagógus kísért el – folytatta Mikó-Baráth György. – Gyimesbükk egy körülbelül ötezer fős település, több mint ezer kilométerre Zalacsébtől. A Dani Gyergely Általános Iskola egy magyar nyelvű oktatási intézmény, valamennyi tanulójuk magyar anyanyelvű. Most 14 diákot fogadtunk, akik egy hetet töltenek nálunk. Ezen időszak alatt igyekszünk megmutatni nekik Zalacsébet és környékét, s törekszünk arra is, hogy élménydús programokat biztosítsunk számukra. A hozzánk érkező gyerekek között vannak olyanok, akik voltak már nálunk, a többségük azonban most először járt Zalában.

Bár a vendéglátók Zalacsébhez köthetőek, a csoport tagjainak azonban Hegyhátszentjakabon, csodás környezetben tudtak szállást biztosítani, s innen indultak naponta a különböző programhelyszínekre. Elutaznak a Balatonhoz, ellátogattak a zalaegerszegi kalandparkba, szerveztek számukra strandolási lehetőséget is, míg az utolsó napon, csütörtökön egy dunai hajókázással is egybekötött nagymarosi-esztergomi kirándulás vár rájuk. Erre még elkísérik őket a vendéglátóik, majd miután ott elköszönnek egymástól, az erdélyiek hazaindulnak.