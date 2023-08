Tulajdonosaik be is mutatták őket 46 perce

Érdekességek a gutorföldi motoros fesztiválon

Nemrégiben rendezték meg Gutorföldén a Göcsej Motorock Fesztet. A motoros eseményen több különleges járművet is láthattak az érdeklődők, melyeket tulajdonosaik be is mutattak az érdeklődőknek.

Korosa Titanilla Korosa Titanilla

Simon Dezső az oldalkocsis Dnyepr mellett Fotó: Korosa Titanilla

A zaol.hu-n a napokban bemutattuk már a helyi Tóth Gábor által kreált Trabiciklit, mely egy kétkerekű kemping bicikli és a Trabant gépkocsi alkatrészeinek ötvözete. A kreatív motoros más különlegességeket, teljes sorozatot felvonultatott a fesztiválon, volt ott felújított Trabant, Simson és Pannónia motorkerékpárok, és hogy teljes legyen a Trabiciklihez vezető út, egy kemping kerékpárt is elhozott. – A Trabant meghatározó autó volt az életemben, az első gépjárműszerelem, mert tizenévesen azon tanultam vezetni a hegyi úton – mesélte. – Hasonló kék színe volt annak is, mint a mostani Trabantomnak, melyet magam újítottam fel, két év alatt raktam össze egy régi, leharcolt 1988-as alapból, fényezést, új kárpitot kapott, teljesen megújult. Nemrég jött haza műszakiról, úgyhogy forgalomban is használható. Ezután egy gépet elcseréltem egy régi Simson motorra, így annak álltam neki, minden alkatrészt próbáltam gyárira cserélni. Így ugyanabból a korszakból volt már autó és egy kismotor, majd vettem egy ’80-as évekbeli Csepel kemping biciklit és felújítottam, majd egy csendes időszak után kitaláltam a Trabiciklit. Szétvágtam egy hulladék Trabantot és összeépítettem egy kemping biciklivel. A kollekcióhoz hozzátartozik még egy chopper kormánnyal, bőrlógókkal felturbózott amolyan ütött-kopott-lerozsdásított stílusú motor. Ennek alapját az interneten találtam egy félig készen kidobott darabban. Kiegészíti még a felhozatalt egy 1964-es T1-es, nagyfékdobos Pannónia nagymotor, mely ritkaságnak számít. Ennek felújítása még nem teljes. Tóth Gábor a járműveivel

Fotó: Korosa Titanilla Fiatal kora óta a motorok szerelmese a baki Simon Dezső, aki a fesztiválra főként az 1960-as évek nagymotorjaiból hozott különféle márkákat.

– Fiatalkoromban motoroztam, aztán sok évtized kimaradt, majd néhány éve megérett a gondolat, hogy kellene ezzel foglalkozni, visszatért a rajongás – kezdte. – Autószerelő a szakmám, magam veszem kezelésbe a rozsdás romként megvásárolt régi járműveket. Az alkatrészeket jórészt börzéken szerzem be, úgyhogy jócskán kell a felújításukhoz idő, türelem és áldozni is kell rá. Látható volt Gutorföldén a 13 darabos gyűjteményéből egy felújított Csepel 125-ös, amit 1958-ban gyártottak, egy 1960-as Danuvia 125-ös, egy 1961-es Simson SR2 Shul, a tulajdonos kedvence, az 1969-es Czetka 175-ös, illetve egy igazi különlegességet is megismerhettek az érdeklődők, az oldtimer rendszámos 1979-ben gyártott, oldalkocsis Dnyepr K750 motorkerékpárt, ami Debrecenből került Zalába. Műszaki vizsgával is rendelkeznek a motorok, hisz ha teheti, Simon Dezső kiviszi az útra a gépeket.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!