Idén második alkalommal szerveztek Erzsébet-tábort Lovásziban ilyen formában. A programban helyet kapott a sport, a hagyományőrzés, a környezettudatos életmód, a kreatív tevékenységek, valamint kirándulás is része volt a hétnek. A tematikus foglalkozások mellett a napok nagy része játékos sporttal és alkotással zajlott. Készültek csoportzászlók, festett pólók, agyagból és modellgyurmából ékszerek, ajándéktárgyak. Tanultak a gyerekek népdalt, táncot, cserkészcsomót kötni és tájolót használni. A kerékpáros ügyességi vetélkedőhöz kapcsolódóan közlekedési ismeretekkel is gyarapodtak. Szimulált balesetnél működtek közre, „vérzést csillapítottak” és „törött végtagot” rögzítettek. Továbbá gyalogtúrát tettek a szomszédos Tornyiszentmiklósra, a zárónapra pedig kiállítást és hagyományos tábortüzet terveztek szalonnasütéssel, énekléssel, játékokkal, mindezt a szülőkkel közösen.

A tábor munkájában több kísérő is részt vett, mindegyikük szakterületének mestere. Kiss Gábor országosan elismert, díjazott díszletkészítő az alkotótevékenységeket irányította, olyan alapanyagokat és technikákat alkalmazva, melyekkel a gyerekek többsége csak ritkán kerül kapcsolatba.

Bősze Róbert helikopteres kutató-mentő és párja, Tuba Brigitta sürgősségi szakápoló - mindketten a honvédség kötelékében végzik munkájukat - az elsősegély-ismeretek játékos elmélyítése mellett a sport és kézműves-tevékenységek terén is jelentős szerepet töltöttek be. Gaál László sportfoglalkozásai mindig népszerűek, újra és újra kérik azokat a gyerekek. A kísérők között volt idén is Horváthné Laki Brigitta, a területen dolgozó családsegítő, főszervező, aki a szervezés és a zavartalan lebonyolítás érdekében munkálkodott, de segítette a tábori munkát Kovács Bálint, a helyi iskola alkalmazottja és három gimnazista önkéntes segítő is. Mellettük eltöltött egy napot a táborozókkal a helyi körzeti megbízott, Pál József, aki közlekedési ismeretekkel szélesítette a programokat elméleti és gyakorlati síkon. Mellettük ellátogattak Lovásziba a honvédség képviselői is a tavalyi évhez hasonlóan, akik álcafestéssel, akadálypályával és aersoft lövészettel színesítették a programot. A szórakoztatás mellett pályaorientációs tevékenység is megvalósult, hisz a szociális helyzet fogságából kiutat jelenthet a katonaság a fiatalok számára.