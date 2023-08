A Rákóczi-tábor amellett, hogy élvezetes és izgalmas programokat nyújtott, lehetőséget adott nekünk új ismeretségek, barátságok kialakítására, valamint más kultúrák megismerésére, és kicsit kiléphettünk a komfortzónánkból. A közös munka révén a csapatszellem is erősödött bennünk. A napi négyszeri étkezést is közösen töltöttük, ezzel is erősítve a csapatszellemet. A tábor szervezését rugalmasság jellemezte, jelen volt az összetartozás, a hazaszeretet és a segítőkészség. Csaba bácsinak sikerült nagy meglepetést szereznünk, ugyanis szerdán este születésnapja alkalmából felköszöntöttük az ebédlőben, ahol az ott lévők is bekapcsolódtak és együtt énekeltünk. Köszönjük szépen a Rákóczi Szövetségnek a lehetőséget, hogy eljuthattunk ebbe a felejthetetlen, élményekkel teli táborba” – írta Csák Kristóf összegzésében.