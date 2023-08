A megyeszékhelyi Vega Csillagászati Egyesület (VCSE) vasárnap (augusztus 6.) 22 órai kezdettel távcsöves bemutatót rendez a Gébárti-tó gátjának nyugati végében, a kézműves ház mellett. A részvétel ingyenes, ám a programot természetesen csak derült égbolt alatt tartják meg.

Hévízen, az Egregyi Múzeumkertben pénteken és szombaton (augusztus 4-5.) egyaránt 16 és 21 óra között planetáriumi program várja a közönséget. A csillagászati előadás ez idő alatt nagyjából 45 percenként ismétlődik majd az utazó planetárium 5 méteres kupolájában. A résztvevők ismerkedhetnek a Holddal, a Naprendszerrel, galaxisokkal, valamint egy űrállomás életével is. Ugyanezen a helyszínen jövő szombaton (augusztus 12.) is lesz program, a VCSE szervezésében. A Pokróc Fesztivál keretében 20.15 órától dr. Nagy Pál nyugdíjas fizikus tart majd előadást a sötét anyag titkain túl a Perseidák meteorrajról - utóbbinak az augusztusi csillaghullást köszönhetjük. Az est további részében a résztvevők ezt figyelhetik meg, illetve lesz távcsöves bemutató is, éjfélig.

Több rendezvényt is jegyez ezekben a napokban a SkyGrót Csillagászati Társaság. Péntek este 10 órakor Zalaszentgróton, a Kossuth udvar előtt járdacsillagászat elnevezéssel kezdődik távcsöves bemutató. Az ismeretterjesztés ingyenes, de derült égboltra van szükség a megtartásához. Jövő csütörtökön (augusztus 10.) 18 órakor csillagászati előadás kezdődik a kisváros turisztikai irodájában. A Mekkorák vagyunk? címet viselő, ingyenes programon Szeitli Imre beszél majd a Naprendszerről. Másnap (augusztus 11.) a szentgyörgyvári Margófeszten 22 órától távcsöves bemutatót, lézeres csillagtérképtúrát és pokrócos hullócsillaglest tartanak, ám ezeket csak a fesztivál vendégei látogathatják. Aztán szombaton (augusztus 12.) 22 órakor a zalaszentgróti Zrínyi-iskola udvarán (bejutás a hátsó kapun) is kezdődik egy hasonló, ám ingyenes program.

A sorozathoz pénteken távcsöves bemutatóval csatlakozik a Hegyhátsáli Csillagvizsgáló csapata is. Ennek tagjait 18.30-tól Körmenden a régi (és már bezárt) Spar áruház parkolójában lehet megtalálni. Ez a program is ingyenes.