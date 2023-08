Én azt látom a hölgyeken, hogy szeretnének magabiztosabbak, fiatalosak, csinosak, önazonosak lenni, de sokszor nem találják az ehhez vezető utat. Ennek oka többnyire a testképükben, a belső világukban, valamint az önbizalmukban rejlik - bocsátotta előre Tánczos Mónika, majd hozzátette: - Arra gondoltam, hogy ezzel a kezdeményezéssel azoknak is segíthetek, akik SOS-ben szeretnének válaszokat, megerősítéseket kapni, és azoknak is, akik egy folyamaton szeretnének végigmenni, és saját, önazonos stílusukat felépíteni. Ennek birtokában utána már egy új életet, egy újjászületést tudnak maguknak varázsolni.

A coach az őszinte kommunikációban hisz, ahol a másik fél megnyílik, nem kap ítéletet, ahol nem kell megfelelni, viszont feltárul egy ablak, amin végre bejön a fény. A munkát - mint mondja - együtt végzik, az szólhat az öltözködésről, az önbizalom növeléséről, illetve arról, hogy valaki “csak” nő akar maradni.

Amennyiben valaki bizalmat szavaz Mónikának, akkor nyilván az első időszakban a stílusról, a ruhatárról ejtenek szót, de foglalkoznak azzal is, hogy ki hogyan gondolkodik a testéről, a céljairól, a világról, a harmadik pillér pedig már a megvalósítás lesz. Volt már olyan vendége, aki mielőtt vele találkozott, sokat küzdött önmagával, szorongott. Úgy gondolta, nem jó az alakja, rosszul öltözködik. Ezt a vélekedést menetközben közösen alakították úgy, hogy jól érezze magát a bőrében, s abban, amit visel. Tánczos Mónika hangsúlyozta, nem akar senkit megváltoztatni, mindent megmondani, hanem a belső erőforrásokat szeretné gazdagítani. Ahogy fogalmazott, az emberben rejlő kincsestárat próbálja felszínre hozni és megtölteni. Ebből később bármikor ki lehet venni azt, amire éppen szükség van. S vajon pénzkérdés-e a gardróbunkon való változtatás? Erre nemmel felelt, hiszen a márkahűséget leszámítva, az olcsóbb termékekből, az akciósokból, sőt a turkálóból is lehet nagyon szépen építkezni. Pár dolgot azonban kiemelt, köztük azt, hogy ebben az esetben már sokat számít a tudatosság, a gondolkodás és az önismeret. Meg kell vizsgálni, hogy mit miért veszek meg, s mit akarok ezzel üzenni. Fontos, hogy az adott darab emeljen, s ne a 25. legyen a szekrényben. Ezt a gondolkodásmódot Mónikával egyénileg vagy kisebb csoportokban is elsajátíthatják az érdeklődők, ily módon pedig közösséget építhetnek, amit ő a szívügyének tekint. Ahogy tapasztalja, utóbbinak külön haszna, hogy a hölgyek nagyon tudják egymást húzni, előrevinni. A mostani díjmentes találkozó lehetőségét hosszútávon fenntartja, mivel lehet, hogy valakinek csak egy mondat, egy jó szó, egy megerősítés kell a változtatáshoz. Akit érdekel a konzultáció, tájékozódhat róla a www.tanczosmonika.hu oldalon, ahol még van mód az időpontfoglalásra.