Népes családjának tagjai mellett Gyarmati Antal polgármester, illetve Kovács Ildikó jegyző is köszöntötte a minap Zalalövőn a kilencvenedik életévét betöltött Lebics Józsefnét. Az annak idején a kereskedelemben és vendéglátásban is dolgozott idős asszony ma is teljesen önellátó, napjait pedig kertjének gondozásával, olvasással, rejtvényfejtéssel tölti.