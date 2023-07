Az elmúlt időszak felújításainak és fejlesztéseinek köszönhetően minden korosztály megtalálhatja a számításait. Ottjártunkkor épp minden medencében lubickoltak, sőt a füves területen egyre több törölközőt terítettek le. De a tengerparti hangulathoz is minden felszerelés adott.

Az idei nyárról, a szezonról Végh Andor, a Zalakarosi Fürdő vezérigazgatója beszélt. Elmondta: a strand április 29-e óta üzemel, ám a felkészülési időszak alatt rengeteg karbantartási munkát végeztek el.

- Több ezer négyzetméteren megújult a burkolat, megtörtént a belső úthálózat fejlesztése, ötezer négyzetméteren gyepesítettünk, amit új öntözőberendezéssel láttunk el és nyílászárókat cseréltünk - sorolta a beruházásokat. - Látványos attrakciófejlesztés keretében pedig egy felfújható akadálypályát telepítettünk a sportmedencénkbe, egyfajta tengerparti hangulatot kölcsönözve ennek a résznek. Meghagyva az úszósávokat, de a partra műfüvön napozóágyak és színes babzsák fotelek kerültek. Ezen kívül a családi medencébe a még fiatalabb korosztálynak szivacsos, kisebb akadálypályát raktunk. Június 16-a óta pedig minden csúszda és az összes medencénk üzemel.

A vendéglétszámról szólva elmondta: egészen május végig a tavalyi év számait produkálta a fürdő. Ahhoz képest, hogy most július eleje van most már itt lenne az ideje, hogy az időjárás változzon és felfelé induljon el a hőmérő higanyszála.

- A június nem kedvezett a strandolóknak, mely meglátszik a vendéglétszámon is - folytatta Végh Andor. - Egy-két napon kívül szinte mindig eső áztatta a vidéket, ennek következtében a tavalyi ugyanezen időszakhoz képest 14 százalékkal kevesebb vendég érkezett. De így is az első félévet nézve is az üzleti tervünket túlszárnyaljuk, hiszen ezzel a lehetőséggel számoltunk. Fontos megjegyezni, hogy a strand tartja a magas színvonalát, a vendégek visszajelzései alapján rendezett és tiszta körülményeket tapasztaltak a létesítményben.

Kiemelte: a korábbi évekkel ellentétben a menedzsment úgy döntött, hogy a főszezonban nem emel árat, vagyis egyfajta árstopot vezettek be. Ilyen eddig nem fordult elő, amikor nyitott a strand, emelkedtek a jegyárak. Most viszont ettől egyetlen látogatónak sem kell tartania, a január 1-jén bevezetett árak maradnak.

A strand sportmedencéjében elhelyezett akadálypálya beváltotta a hozzá fűzött reményeket, hiszen egyszerre több gyermek kúszott-mászott az elemei között. A partról figyelte egyik gyermekét a ceglédi Ecser Zsolt. A férfi szerint a fürdőváros strandja a legjobb választás akkor, amikor hideg a Balaton és most ez a helyzet. Szeretik a zalakarosi strandot, hiszen nagy területen sok-sok élményt kínál minden korosztálynak, szerintük a környék büszke lehet erre a területre.

- Most a család nélkül, kettesben érkeztünk a feleségemmel a fővárosból - mondta Toronyi Kálmán. - Eddig mindig télen jöttünk, de szerettük volna kipróbálni milyen nyáron a zalakarosi strand és nyugodt szívvel mondhatom: bevált. Kulturált, tiszta, rend van és fegyelem, ezért nagyon tetszik, valószínűleg a gyerekekkel, unokákkal is visszatérünk.