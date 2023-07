A programnak a zalaegerszegi Reininghaus Söröző kerthelyisége biztosított helyet, amely zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel. Két zenekar lépett fel, elsőként a Shabby Blues Acoustic mutatott be egy körülbelül órás blokkot, amiben az anyazenekar, a Shabby Blues Band dalainak átdolgozásai mellett rock- és blues slágereket adtak elő, majd a Dúdolók mutatott be öt dalt, végül ismét a Shabby Blues Band tagjaiból létrehozott akusztikus formáció szórakoztatta a közönséget. Közben Balaton János, azaz Poey is mikrofonhoz lépett, ő meglepetésvendégként két dalt adott elő az ünnepelt tiszteletére.

- Ez a legjobb születésnapi program, s nekem vannak a legjobb barátaim – mondta Kránitz Tóni. – Azért ezzel a két zenekarral léptünk fel, mert a helyszínhez az akusztikus hangzás passzol jobban.