Keleti stílusú télikert, borospince és szauna

A gyönyörű ingatlan 1246 m2-es, gondozott sík területen fekszik Zalaegerszeg legszebb panorámás övezetében, Ebergényben. Az örök panorámás, 8 szobás családi ház padlófűtéssel, klímával, elektromos kapuval és napelemmel is rendelkezik; ez utóbbi teljes mértékben megtermeli a ház villamosenergia szükségletét. Udvara is legalább ennyire különleges és felszerelt: épített kerti konyha kemencével, borospince, külön épületben található infra szauna és pihenőhelyiség is szolgálja a kényelmünket, amit 120 millió forint ellenértékben akár mi is élvezhetünk.

Forrás: ingatlanbazar.hu

További információk és képek IDE KATTINTVA elérhetőek.

Domboldalba simuló családi ház saját konditeremmel és elektromos autótöltővel

Ha egy igazán kifinomult, modern luxusház a szívünk vágya, akkor nem kell tovább keresnünk: megtaláltuk. A szinteltolásos, közel 300 m-es téglaépítésű családi ház egy nappalival, 4 szobával és 4 fürdőszobával, valamint dupla garázzsal rendelkezik, és természetesen lenyűgöző panorámával. A három szintes ház legalsó részén pedig egy hatalmas társasági teret találunk, mellette 8 fős szaunát + zuhanyzót, konditermet, tárolókat, illetve egy kertkapcsolatos fedett teraszt is, ami mindenkit lenyűgöz. Ebbe az elképesztő ingatlanba pedig 140 millióért költözhetünk be.

Forrás: ingatlanbazar.hu

Az ingatlanról további képek ITT találhatóak.

Gyógyfüves tündérkert, mesébe illő erdei környezet és panoráma

Első látásra szerelem a Zalaegerszeg peremkerületén található ingatlan komplexum. A családi ház kicsivel több, mint 2000 négyzetméteres területen fekszik, szemet gyönyörködtető panorámával, amit a 42nm-es teraszról valószínűleg bárki órákig el tudna csodálni. A növények között cédrus, fenyő, ginkgo biloba és megannyi gyümölcsfa lett telepítve, tudatosan vegyszermentesen gondozva. A házzal szemben találhatóak a jelenleg is kiválóan működő kereskedelmi egységek: finn szauna, masszázs szalon és apiterápiás ház - ezek kihasználtsága jelentős, hónapokra előre foglalt. A meseház minden szempontból tökéletes, amit az ára is tükröz, ugyanis a varázslatos ingatlanba 250 millió forintért költözhetünk be.

Forrás: ingatlanbazar.hu

További információk és képek IDE KATTINTVA tekinthetők meg.