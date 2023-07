A vér az emberi test kiemelkedően fontos alkotóeleme, feladata az oxigén, a szén-dioxid, a tápanyagok, salakanyagok, hormonok szállítása, valamint fontos szerepet játszik a szervezet hőháztartásában és a kórokozók elleni védelemben. Egy felnőtt embernek átlagosan 5 liter vére van, ebből közel fél liter tartalék, amely szükség esetén mobilizálható.

Nos, ennek átadásra igyekeznek rávenni minél több embert, különösen nyáron, amikor sokan elmennek szabadságra, csökkentve a potenciális donorok számát. Ráadásul ilyenkor a balesetek száma némi emelkedést mutat és ezek gyógyításához szükség lehet a vérre.

A hétfőn kezdődött egerszegi retró véradó hét nyitányán rutinos donorokkal is találkoztunk. Egyikük, Kiss Zoltánné tizenhatodik alkalommal tért be a Zárda utcai intézetbe. Mint elárulta, anno munkahelyén szerveztek véradást, és ő is csatlakozott, sőt már a fia is a donorok közé tartozik, mindketten 0 Rh+ vércsoportúak. Ennek gyakorisága miatt rendszeresen hívják be véradásra, ez történt most is.

A retró véradó hetet az Országos Vérellátó Szolgálat egerszegi intézetével közösen szervezi a Magyar Vöröskereszt már legalább másfél évtizede. Mint Benkő Lászlóné, a karitatív szervezet területi vezetője felidézte, a rendszerváltás a véradások szervezését is alaposan átalakította. Ezzel a kezdeményezéssel igyekeznek a régi idők hangulatát visszalopni, ha a tömegességét már nem is lehet. Tegyük hozzá, érthető némi nosztalgia. Az ország átalakulásával a nagy szervezeti egységek is megszűntek, elegendő utalni a sorkatonaságra és a bezárt üzemekre, amelyek anno biztos és széles bázist jelentettek a vérellátás számára.

A mostani akció sikere érdekében ezer értesítő lapot küldtek ki a nyilvántartott, de inaktív véradóknak, ezzel ösztönözve őket a részvételre. Emellett sms-ekben, elektronikus levelekben is küldtek tájékoztatást, és igénybe vették az összes lehetséges médiafelületet a retró véradás népszerűsítésére. Mint mondta, nagyban számítanak az új véradókra, a fiatalokra is a nyilvántartott donorok mellett. Reményeik szerint ezen a héten 250-300 véradó megjelenik, ami pont elegendő az igények fedezésére. Hazánkban ugyanis évente 450 ezer egység (4,5 dl) vérre van szükség, ezt közel 270 ezer donortól veszik le. Ez azt is jelenti, hogy Zalában naponta 50 donort kell fogadni ehhez. Minden egység levett vérből háromféle vérkészítményt állítanak elő: vörösvérsejt-koncentrátumot, ami 35 napig használható fel, míg ez az idő 5 nap a thrombocyta-koncentrátum esetében, azonban a vérplazmánál egy év. Hát ezért is fontos a folyamatos utánpótlás.

A vérkészletek biztosítására tehát hétfőtől retró véradó hetet tartanak a Magyar Vöröskereszttel közösen a Zárda utcai intézetben. Kedden és szerdán 12-18 óra, csütörtökön 8-18 óra között, míg pénteken 8-12 óra között várják a donorokat, akiket sörrel, zsemlével és virslivel vendégelnek meg. A várakozás elkerülésére a véradásra az interneten előre lehet időpontot foglalni. Az egerszegi retró hét után hasonlót szerveznek Nagykanizsán is.