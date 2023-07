A pörkölttorta-készítés mestere, Kovács Zoltánné Katalin és lánya, Kovács Szilvia, aki internetes blogot is működtet a különös sütemény népszerűsítésére, valamint segítőik már déltől várták a vendégeket a faluházban. Az asztalokon kóstolók sorakoztak, de vásárolni is lehetett az ízlésesen tálat édességekből. A teremben fényképeket is nézhettek az érdeklődők, hiszen Kovács Szilvia „Kustánszeg és Parasza múltja” fotókiállítással kedveskedett a látogatóknak, akik szép számmal érkeztek a faluházba.

A pörkölttorta készítés mellett fotókiállítás is várta a résztvevőket

– Mindig is tetszett ez a torta, néztem a régi asszonyokat, miként készítik, mígnem nekünk is kellett volna, de az esemény napjára nem vállalták. Megpróbáltam magam elkészíteni és sikerült. Igaz, először nem volt olyan szép, mint a mesterséget régóta művelőké, de azért nem kellett szégyenkezni sem vele. Az elmúlt húsz évben sok tortát készítettem, évente legalább harmincat, számos különböző alakút kértek tőlem. A kustánszegi templomot is megformáztam, azzal egy napot dolgoztam. De kértek tőlem kabrió autó formájút, virágkompozíciókat, s ki tudja, még milyeneket nem. A torta olvasztott cukorból, vágott dióból készül – mondta Katalin, s hamarosan meg is mutatták lányával a készítés alapjait.

A süteményekből vásárolni is lehetett

Rezsón, egy fazékban cukrot olvasztottak a körülálló sokadalom előtt, miközben záporoztak a kérdések. Például, milyennek kell lenni a cukornak, hogyan kell előkészíteni a diót, s így tovább… Lassan felolvadt, folyékonnyá vált a cukor, amely nem éghet meg, belekerült az apróra szeletelt dió, amit ledarálni nem szabad, mert elvész a cukorban. Katalin egy fatáblán ebből kis lapocskákat alakított, melyek laposításához nyers krumplit használt, hogy ne ragadjon. Formázni vizes gyúródeszkán lehet. Gyorsan kell dolgozni vele, mert hamar megszilárdul, és akkor már nem lehet alakítani és elválasztani a deszkától. A többi sok gyakorlás dolga, hogy milyen alakú torta készüljön.

Katalin elárulta, a kabrióhoz vagy negyven „alkatrészt” használt fel, amit az egyik asztalon látható albumban, sok gyönyörű pörkölttorta fotója mellett, a közönség is megnézhetett.

Kabrió pörkölttorta

Az asztalon azonban nem csak sütemények, oklevelek is sorakoztak. Az egyik arról tanúskodott, hogy Katalin göcseji paraszai pörkölt-/grillázstortája elnyerte a Hagyományok – Ízek – Régiók (HÍR) védjegyét, illetve ennek használati jogát, egy másik pedig arról szólt, hogy megkapta a Göcsej Kistérségi Társulás Göcsej védjegyét is.