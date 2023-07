Az Igazságügyi Minisztérium által hétfőn az MTI-nek küldött közleményében a kormánybiztos hangsúlyozza, hogy az állattartóknak kiemelt felelősségük van a hőségriadó idején. A magas hőmérséklet kockázatot jelenthet a háziállatokra és a vadon élő állatokra egyaránt. Az állattartók szerepe rendkívül fontos a megelőző intézkedések meghozatalában.

A kormánybiztos jelzi, az állattartó kötelessége, hogy az állatok számára elegendő mennyiségű friss ivóvizet biztosítson. Elengedhetetlen az árnyékos és megfelelő légmozgású hely kialakítása az állatok számára, ahol megvédhetik magukat a tűző naptól. Ez megvalósítható akár fák árnyékában vagy árnyékoló eszközök használatával is. Érdemes kerülni a magas hőmérséklet ideje alatt a sétát, hiszen ez a hőgután túl akár égési sérüléseket is okozhat az állatnak. "Megoldást jelenthet a kora reggeli és késő esti mozgatás" - olvasható a közleményben.

Fontos kiemelni, hogy az állatokat tilos zárt autóban hagyni időtartamtól függetlenül. A gépjárművek belső hőmérséklete nagyon gyorsan emelkedhet, ami súlyosan veszélyeztetheti az állatok életét. Érdemes odafigyelni arra is, hogy az állat esetlegesen szed-e olyan gyógyszert, mely fényérzékenységet okoz - hívja fel a figyelmet Ovádi Péter.

Kitér arra: az állatok viselkedését figyelemmel kell kísérni az extrém időjárás ideje alatt is, és ha bármilyen abnormális vagy aggasztó jelet észlelnek, sürgősen forduljanak állatorvoshoz.

"Az állatok jólléte közös felelősségünk", ezért a kormánybiztos arra biztat minden állattartót, hogy tegyen meg minden szükséges intézkedést az állatok biztonságának és egészségének védelme érdekében a hőségriadó idején is.

"Közös ügyünk az állatvédelem!" - áll a közleményben.