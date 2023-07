Még sört is főznek gesztenyéből

Lovran a babér mellett a szelídgesztenye hazája. A csemege horvát neve az olaszos hangzású marun, hozzá kapcsolódva minden év októberében fesztivált rendeznek. A szelídgesztenye a környező domboldalakon összefüggő erdőségeket alkot. A termés különlegességét, zamatosságát az adja, hogy fája a hegyi és a tengeri klíma határán él. A csemegét a 19. századtól Olaszországba, Ausztriába és Németországba is kivitték. A városba látogató előkelő vendégek is ritka csemegeként fogyasztották. Októberben, a szelídgesztenye-szüret idején minden vendéglő és cukrászda gesztenyés ételeket és süteményeket kínál. Az utcákon ömlesztve sütik a bevagdosott, nagy szemű, fényes héjú szemeket. Fogy a sör is, amelyet marunból főznek.

A lovrani gasztrofesztivált a brit napilap, a The Guardian Európa tíz legjobb rendezvénye közé sorolta.