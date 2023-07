Táncoslapi Füves Porta és Meztéllábas Kert 50 perce

Olyan kert született, amilyen még nem volt a vármegyeszékhelyen

Kónya Zsuzsi kreatív alkotó mandalafestéséről ismert LélekAlkotókuckója ennek ad teret, de foglakozik család- és rendszerállítással, ilyen foglalkozásokat is vezet. Most egy kertbe hívott, amelyet a napokban a nagyközönség előtt is megnyit, úgy hívják, hogy Táncoslapi Füves Porta és Meztéllábas Kert.

Győrffy István Győrffy István

Kert a táncoslapi tájban Fotó: Győrffy István

- Ez maga a varázslat! – mondom, miután szemem végigszalad a táncoslapi tájon, a kert gyönyörű virágain, az igényes kerti bútorokon, az apró tárgyakon, csilingelő kis csodákon. - Nem varázslat ez, hanem egy szakmai és esztétikai szempontból minden előírásnak megfelelő szenzoros, vagy érzékszervi kert. Hogy érthető legyen, itt mindent úgy alakítottunk ki, amely mind az öt érzékünkre hat, vagyis a tapintásunkra, a szaglásunkra, az ízlelésünkre, a hallásunkra és a látásunkra is. A kert sétányán mezítláb járva – Göcsejben „meztélláb” – a gerincünkkel, az idegrendszerünkkel teszünk jót. 2004 óta dédelgetett álmom volt, hogy csinálok egy taposókertet, mert egy hollandiai tanulmányúton láttam ilyet. Ott tapasztaltam, akik ilyen kertben jártak, lényegesen javult a mindennapi egészségi állapotuk, kedélyük. Most jönnek be azok a dolgok, amiket gyermekkoromban a nagymamám a réten járva s gyógyfüveket szedve mondott: a réten minden nyavalyára ott az orvosság! Ez kezdett bennem felerősödni, s amikor a területet megvettük, elhatároztam, hogy itt lesz az én gyógynövényes taposókertem - emlékezik Zsuzsi. A kis tó is a kert tartozéka / Fotó: Győrffy István Beiratkozott fitoterápia-tanfolyamra, hogy alapos ismereteket szerezzen a gyógynövényekről, a gyógyteák elkészítéséről, betegségekre való ajánlásaikról, az aromaterápia, az illóolajok és étrend-kiegészítők, a méhészeti termékek ismeretéről, s elkezdte tudatosan tervezgetni a kertet. A gyógykerttel kapcsolatosan vannak különböző speciális dolgok is, amiket az integrált növénytan ír le, ezekben is elmélyedt. A kert középpontját megkeresve, nyolcas alakzatban kezdte el megtervezni azt. - A nyolcas vonala végtelen, az ilyen alakban való járás olyan, mint az emberi élet körforgása. Az idén, február 13-án, a születésnapomon ültem le először megrajzolni a kertet, arra gondolva, hogy most az elkövetkezendő ötven évemet kell jól megterveznem. A kert nem megy el, itt marad és tengernyi munkát ad majd. Elkezdtek születni a rajzok, körülbelül a hatodik variáció lett olyan, ami tudományosan is, illetve minden más szempontból megállja a helyét. Ezt a tervet a férjem, Pásti Gábor építészmérnök véglegesítette, s elkezdtük a földmunkát. Az egész család összefogott, mindenki ott segített, ahol csak tudott. Megtörtént a gépi földmunka, anyukámmal ültetni kezdtük a növényeket, apu vágta méretre a sétányok fáit, a férjem pedig minden mást elvégzett, nemcsak az egyéb szükséges tervezéseket, de ha kellett, betonozott, ásott és kialakult a 240 négyzetméteres kert. A kert szélén magasodik a tájban a LélekAlkotóKuckó, Zsuzsi műhelye / Fotó: Győrffy István Az angolkertek híresek a kertkultúrájukról, amelyekről tudjuk, ezekben hagyomány, hogy a magánemberek időszakonként megnyitják kertjeiket az érdeklődők előtt. Körbevezetik a látogatókat a büszkeségre méltán okot adó kertjeikben, bemutatva, mit is ad. Ezt szeretnék Táncoslapon is. - Sok minden más mellett a lényeg, hogy a kertben egyedül kell menned. Nincs a sétány mellett kapaszkodó! Ne kapaszkodj, mert az élet is nehéz, tedd meg egymás után a lépéseidet egyedül. Ha kell, állj meg, de egyedül küzd le az akadályokat. Ha ez sikerül, visszakapod az egyensúlyodat. Nem arra figyelsz majd, hogy nehezen megy, hanem megérzed, meg tudod csinálni egyedül is, s ez jó érzés. Végig tudsz menni a különböző anyagokon, miközben a körülötted lévő növények üzeneteket küldenek neked a maguk módján. Illatuk van, érdekes a tapintásuk, másként „beszélnek” a szélben, s szinte minden lépés után felfedezel valami szépet körülötted. Mindeközben talpad akupunktúrás pontjait a különféle szemcséjű, állagú anyagokkal burkolt gyalogösvényen mezítláb járva stimulálják – magyarázza Zsuzsi, mi meg rácsodálkozunk a hintára, a kerti padokra, a kis tavacskákra és a rengeteg virágra, gyógy- és fűszernövényre. A levendulásra, a rózsákra, a cserjékre s a kert fölé magasodó épületre, amely szinte lebeg a tájban, ajtaján, kis táblán a LélekAlkotóKuckó felirat olvasható. Az épület csupa üveg ablaksorán át megjelenik előttünk Egerszeghegy, Becsali, Bazita mesés dombvonulata a tévétoronnyal, sok-sok hegyi épületével. Kónya Zsuzsi a kertjében / Fotó: Győrffy István - Ide, a szoba közepére kerül még egy nagy munkaasztal, amin a növényeket feldolgozom, s amely körül a vendégeimmel az élményekről beszélgetünk és alkotunk. Ebergényben vagyunk, de a Táncoslapon. A környezetemben azt mondják: jó, jó Ebergény, de ez a Táncoslap, itt bármi megtörténhet - köszön el Zsuzsi. Egy olyan kert is létrejöhetett, amilyen a tágabb környezetünkben nem született még…

Táncoslapi Füves Porta és Meztéllábas Kert Fotók: Győrffy István

