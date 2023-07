Klasszikus értelemben vett történetről nehéz beszélni, Nolan ugyanis egyfelől nonlineárisan mesél, másrészt sokkal többfelé szerteágazik, mint elsőre gondolnánk. Azt hihetnénk, hogy az ominózus atombomba megalkotása teszi ki a játékidő javát, de nincs így. Olyannyira, hogy a cselekményvezetést három részre lehet osztani.

Az első harmad a klasszikusabb életrajzi panelekből építkezik. Megismerjük Oppenheimer (Cillian Murphy) pályájának korai szakaszát, nőügyeit, majd megbízzák a Manhattan projekt koordinálásával, és összegyűjti a tudóstársakat, akik segíthetik a munkában. Nem ez a film legérdekesebb pontja, Nolan mintha kapkodna, rengeteg nevet dobál be felületesen és úgy kezeli a nézőt, mintha az tisztában lenne minden egyes ténnyel. Eközben folyamatosan ugrálunk az időben, javában zajlik a fizikus elszámoltatása és kérdőre vonása az esetleges kommunista kapcsolatai miatt. Tény, hogy ez a stílus feszessé teszi a látnivalót, ám az összefüggő élmény helyett videóklipes hatást kelt, ahol a tétek, következmények el tudnak sikkadni. A mű középső fele főként Los Alamosra és a bomba gyártási folyamatára fókuszál, ám mondanom sem kell, ugyanúgy megmaradnak az időbeni ugrálások. Itt már sokkal inkább előtérbe kerül a feszültség, ahogy a háborúval párhuzamosan zajló projekttől eredményeket várnak. Beférkőzik a paranoia, a stressz, mígnem eljutunk a tényleges teszthez. Ez az Oppenheimer egyik csúcspontja, főleg izgalom tekintetében, mert hiába ismerjük a történéseket, olyan impulzív jelenetsor tárul elénk, melyben levegőt venni is elfelejtünk. Az utolsó óra talán a legmeglepőbb, ugyanis szinte teljesen átmegyünk politikai thrillerbe. Az addig csak fel-felbukkanó tárgyalás teljesen átveszi az irányítást, felszínre kerül a kicsinyesség, a hatalmi játszmák és a hidegháborús bizalmatlanság, annak minden szörnyűségével. Egy percre sincs megállás, pörögnek a dialógusok, bömböl a zene, Nolan már-már tolakodóan akar feszültséget generálni. Jellemző rá, hogy kevés érzelmet visz a műveibe, inkább a tudományra, mintsem az emberre koncentrál, és ez itt sincs másképp. Mégis kulcsfontosságú volt, hogy a címszereplő bűntudatát filmre tudja vinni, mely, bár nem úgy ahogy várnánk, de sikerült. A morális dilemma kicsit hirtelen érkezik, s az okai érthetők, mégsem érződik jól megalapozottnak. Emiatt hagyhatna maga után némi hiányérzetet, a befejezés azonban maximálisan kompenzál. Oppenheimer és Einstein (Tom Conti) eszmecseréje egy olyan állásfoglalás és konklúzió egyben, amit csak a legnagyobbak képesek ennyire hatásosan szemléltetni.

Félelmetes mennyiségű sztárt vonultat fel a film, akik mind remekül teljesítenek, de természetesen ki kell emelni Cillian Murphyt, aki szép csendben viszi el a hátán a produkciót. Talán meglepetés lehet, de a leglátványosabb alakítást Robert Downey Jr. hozza, noha talán a leghálásabb szerep is az övé. Matt Damon, Emily Blunt és a többiek is jók, Haumann Mátét pedig külön öröm volt látni Szilárd Leóként.

Valószínű sokan fognak csalódni, de Christopher Nolan láthatóan már nem a nézők igényeire szabja a filmjeit és nem célja, hogy jól szórakozzunk a mozijai alatt. Emiatt arrogáns, netán öncélú lenne? Lehet, de attól még mindig ő napjaink egyik legintelligensebb és legtehetségesebb filmese, mely az Oppenheimeren is meglátszik. Megosztó élmény lesz, akárcsak a személy, akiről szól, de ez borítékolható volt. Messze nem tökéletes, a videóklipes stílus, az időben ugrálás, a távolságtartó ridegség mind ellene szól, nem beszélve arról, hogy mennyire tömény az összkép. Mégis képes működni, sokrétű, félelmetesen aktuális, időnként lehengerlő és talán még soha nem történt olyan velem, hogy egy film úgy viseljen meg jó értelemben lelkileg, hogy közben emocionálisan nem ránt be. Nolan pedig ettől (is) zseniális alkotó.