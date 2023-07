Ide, a Sárvíz patak völgyébe, Zalaszentlőrincre készültünk a kissé hűvösre fordult nyári estén. Július utolsó hétvégéjén ugyanis a Kenyér-Show-Szeretet minifesztiválnak ad otthon Mikla Gabriella és Séllei Albert otthona, közösségi tere és szállásadó helye. A programban a közös főzések mellett kötetlen színházi esteken szövődhettek szorosabbra a barátságok, melyek között ott van a Nyitott porták közösség gazdálkodói csapata. A Zala Termálvölgye Egyesület égisze alatt működő termelői csoporthoz nemrég csatlakozott a házaspár, e módon is közkinccsé téve mindazt, amit létrehoztak.

- Nagyon jó itt. Tavaly, 2022-ben érkeztem ide először Gabiék felkérésére, akkor Pokorny pikniket tartottunk. Mindig azzal nyaggatom őket, hogy ideköltözhetnék-e. Mert csupa olyasmit tapasztalok, ami el- és kiveszőben van a világból, itt pedig visszakaphatjuk, és nagyon jó újra rátalálni. Noha eldugott helynek számít, mégis a világ közepe, mert mágnesként vonzza az embereket, amit ők létrehoztak, az az élet, amit ők élnek - mondta Pokorny Lia színművész a július 26-i, szerda esti interaktív színi játék után.

- A tervei között szerepel esetleg később saját házikó hasonló helyen?

- Ezt még sajnos nem tudom, de amíg ilyen csodálatos barátaim vannak, és eljöhetek ide, addig élek vele. A minifesztivált örömmel, közös lelkesedéssel csináljuk, vigyázunk rá, hogy az intimitása ne vesszen el, nem véletlen, hogy a vendégek száma alacsony.

Mi is az, hogy jött létre, amit a színművész ilyen szavakkal jellemez?

- Miért Zalaszentlőrinc? Honnan a kötődés? - kérdeztem Mikla Gabriellát, a Mi kertünk és a VadOn házak ötletgazdáját.

- Zalaszentlőrinci kötődésem nekem van, édesanyám révén, anyai nagyszüleim (illetve az ő felmenőik több generációra visszamenőleg) éltek itt a faluban. Én is ide születtem 1977-ben, majd pár év múlva, mint az akkori városkörnyéki fiatal szülők közül sokan, a szüleim is beköltöztek Zalaegerszegre. A nyarakat viszont mindig Szentlőrincen a nagyszülőknél töltöttem, testvérekkel, unokatestvérekkel, falubeli gyerekekkel. Évekkel ezután a család elkezdett "visszaszivárogni". Először édesanyámék költöztek vissza a 2000-es évek elején, aztán mi a férjemmel is itt telepedtünk le, majd pár évvel később az egyik testvérem szintén, néhány háznyira tőlünk. Közgazdászként végeztem először Zalaegerszegen, majd a Pécsi Tudományegyetemen a mesterképzést, az iparban helyezkedtem el, kezdetben gazdasági területen, majd elég gyors karriert befutva fiatalon adminisztrációs vezető, gazdasági igazgató, majd cégvezető lettem. Nyolc évig Tapolcán éltem, sokat dolgoztam és utaztam. A tapolcai évek után tértem vissza Zalába, majd kis külföldi (Ausztria, Bécs) kitérőt követően Lentibe dolgozni. Közben megismerkedtem férjemmel, Alberttel, és családot alapítottunk. Albert Fejér megyei, de közös döntéssel az én tulajdonképpeni szülőfalumban telepedtünk le. Első gyermekünk, András 2012-ben született, Mátyás 2014-ben, Marcell 2017-ben. András születését követően egy héttel költöztünk ki Zalaszentlőrincre, abba a házba, amit mi magunk terveztünk és ahol azóta is élünk. Én Andris születéséig végig dolgoztam, és nagyon hirtelen váltással csöppentem bele egy másik életformába, lettem egy és ugyanazon pillanatban anya és falusi újra. Sokat hallani a falura betelepülökre a "gyüttment" kifejezést, ennek mintájára mi amolyan "mentgyütt"-ek vagyunk. Többször lett volna lehetőségem külföldre menni, ott munkát vállalni, de bármilyen csábító is volt az ajánlat, soha nem tudtam megtenni. Amikor Zalaszentlőrincre költöztünk, akkor éreztem igazán, hogy megérkeztem, ott vagyok, ahol mindig is szerettem volna lenni, és ahova tartozom.

Ötvös András, Pokorny Lia, Gönczi Dorka és Varga Zsolt a VadON kerti színpadán

- Miből áll a gazdaság, termékek, önellátás, piacra termelés, szolgáltatási portfólió...? Bemutatná?

- A családi gazdaságot és ahol most tartunk, Alberttel közösen álmodtuk meg és hoztuk létre évek munkájával. Nyilván anyagi oldalról benne van a megelőző 15 év munkájának is az eredménye, illetve minden pluszt igyekszünk mindig visszaforgatni és fejleszteni. Mindketten vágytunk független, önálló és lehetőség szerint önellátó életre, szerettünk volna állatokat tartani, kertet, konyhakertet kialakítani. Végzettségünket tekintve egyikünk sem ebbe az irányba indult - Albert kohómérnök -, bár én az utóbbi években már "papírügyileg" is igyekszem ezt az irányt erősíteni: mezőgazdasági technikus lettem, van jogosítványom nagy traktorra, keltetőgépre, fejőgépre, kombájnra, jelenleg pedig gombaszakellenőrnek tanulok.

- Milyen tervekkel indultak, ahhoz képest jól mennek-e a dolgok, meg lehet-e élni belőle?

- A tudást és a késztetést, úgy gondolom, mindketten otthonról, az ott tanultakból, a mintaként látott emberektől, élményekből, tapasztalatokból hozzuk. Szerencsés vagyok, hogy láttam még a nagymamát kenyeret dagasztani, langallót sütni, kiscsibét keltetni és gondozni, és persze kertet művelni, ezek az emlékek, élmények, illatok és ízek pedig kitörölhetetlenül beleivódnak az ember lelkébe. El sem tudom mondani, milyen élmény látni a gyerekemet kenyeret dagasztani a nagymama teknőjében, az első saját kenyeremet kézbe venni, vagy az első, saját kotlós által keltetett csibéket meglátni. Szüleim a mai napig gyönyörű veteményest és gyümölcsöst gondoznak, így közvetlenül előttünk is van minta, bármikor tudunk hozzájuk kérdéssel fordulni. Induláskor nem voltak konkrét terveink, a dolgok lépésről lépésre, egymásból alakultak. Azt biztosan tudtuk, hogy egészséges és jó ételeket szeretnénk enni, lehetőség szerint ezeket magunknak megtermelni, így nem volt kérdés, hogy konyhakert és háziállat lesz. A konyhakert mostanára körülbelül 1000 m2, állatok pedig változó létszámban vannak. Zöldséget-gyümölcsöt, amit lehet, magunknak megtermelünk, a többletet télre eltesszük, vagy vendégeinknek kínáljuk, elcseréljük más terményekre, esetleg értékesítjük. Kialakítottunk egy önálló apartmant, ahol a vendégek testközelből is megismerhetik ezt az életformát, bekapcsolódhatnak az aktuális munkákba, megkóstolhatják a terményeinket. Több olyan helyiségünk is van, ahol nagyobb létszámú csoportot tudunk fogadni különböző foglalkozásokra, ezeket a helyeket igyekszünk élettel megtölteni. Rendszeresen tartok kovászos tanfolyamokat, rétest készítünk, illetve alkalmanként előadásokat, túrákat szervezünk és egyéb rendezvényeknek is otthont adunk. Úgy gondolom, a régiek tudását nem szabad veszni hagyni, éltetni kell, továbbadni az utánunk jövőknek.

A vadON névre keresztelt helyünk igazán természetközeli, zöld, barátságos. Azt gondolom, hogy az embernek alapvető szükséglete a természetben, a természet közelében lenni, és sajnos egyre kevesebbeknek van lehetősége akár időhiány, akár a városias életforma miatt. Rendszeresen előfordul városi gyerekekkel, hogy nem ismerik fel a bárányt, vagy esetleg kecskének gondolják, de már olyan is adódott, hogy a tyúkot sem ismerték fel... A vadON-ban szerintem jó gyereknek lenni, lehet bujkálni, bunkit építeni, szalmabálán ugrálni, homokozni, sározni, de a felnőttek is nagyon szeretik itt a csendet, nyugalmat, madárcsicsergést, a természetközeliséget. Ezt a helyet születésnapra, kirándulásra, osztálytalálkozóra vagy egyéb családi eseményekre is bérbe lehet venni.

A VadOn megmaradt szinte eredeti formájában, alig alakítottak rajta, a terület adottságai épp megfelelnek a fák alatti beszélgetéseknek, a kert végi lanka pedig a pódiumműsoroknak.

- A minifesztivál gondolatát mi inspirálta? Milyen hozadékkal bírnak, milyen szervezés kell hozzá, milyen kapcsolati háló, barátság, szakmai ismeretség?

- Minifesztivál vagy hasonló, nagyobb volumenű - itt elsősorban az időintervallumot értem, nem a létszámot - rendezvényünk még nem volt, és a kérdésben felsorolt összes tényezőre szükség van hozzá. Sok szervezés, kapcsolati háló, tapasztalatok akár a korábbi, más jellegű munka révén és még egy csipet véletlen és szerencse.

A kis fesztivált Gönczi Dorka koordinálja, aki párjával, Varga Zsolttal színházi produkciók menedzselése mellett kapcsolati tanácsadóként is dolgozik.

- Eléggé szerteágazó a tevékenységünk, ami a szépsége és egyben a nehézsége is a dolognak - folytatta válaszát Gabi. - Változatos, mert évszakonként, hetente, naponta vagy akár óránként kell egészen más feladatokat elvégezni. Hol egyik, hol másik feladat szerepel nagyobb súllyal: tavasztól őszig a kert, a kinti teendők, a befőzés fontosabb, télen pedig igyekszünk mindig valamit tanulni, felkészülni, tudást átadni különböző foglalkozásokon keresztül. Nincs két egyforma csoport, vendég, rendezvény, mindig gondolkodni kell, kreatívnak lenni. Hangsúlyozom, a „projekt" nem egyszemélyes show, hanem igazi csapatmunka. Kell hozzá egy férj, egy társ, akivel közösek a célok, és még az elsőre vadnak tűnő ötleteket is hajlandó megfontolni, aki, ha kell, színpadot épít, istállót újít, gyerekre vigyáz, támogat vagy épp visszaránt a realitások talajára. Kellenek a gyerekek, akik részt vesznek a mindennapi teendőkben, állatot etetnek, füvet nyírnak, kertészkednek, aktív szervezői és résztvevői a munkánknak. Kellenek a nagyszülők, akik örömmel osztják meg a tudásukat, vigyáznak az unokákra, főznek és segítenek bármiben, amikor elakadunk. És talán kellenek a mi nagyszüleink is, akik már fentről figyelnek minket, és remélem, mosolyognak.