Egyes jegyekből akár kóstolás nélkül is lehet következtetni a dinnye érettségére. A csíkos héjú fajtáknál az érett állapotot jelzi a ‒ világosabb csíkoknál megjelenő ‒ halvány vajszín. A sokak által emlegetett kongó hang azonban félrevezető lehet, ugyanis nem feltétlenül az érettségét jelzi, hanem utalhat csupán arra, hogy az adott gyümölcsnek magas a víztartalma.

Lényeges szempont a tárolási körülmények figyelembevétele is. A nagy rakásba halmozott dinnyék esetén az alul lévők megsérülhetnek, így könnyen romlásnak indulhatnak. Az ízek megőrzésének nem kedvező, helytelen gyakorlatnak számít a dinnyék tűző napon tárolása is, hiszen a kánikulában felmelegedett gyümölcsben még gyorsabbá válik a romlás folyamata.Felezett dinnye vásárlásakor célszerű figyelemmel lenni a higiéniai körülményekre is. Lékelt, felvágott dinnyét kizárólag olyan helyen tanácsos vásárolni, ahol az eladó számára biztosított a kézmosási lehetőség, megoldott a kés és az asztal tisztán tartása, valamint a dinnyefelek megfelelő csomagolása (fólia). Érdemes tudni, hogy a lékelt, de meg nem vásárolt dinnye ismételten nem hozható forgalomba.

A hazai fogyasztók körében továbbra is a gömbölyű alakú, csíkos héjú, piros belsejű görögdinnye a legnépszerűbb. Ajánlott azonban bátran megkóstolni más fajtákat is: így a hosszúkás formájúakat, az egyszínűeket, a sárga héjúakat/belűeket, vagy éppen a „magnélkülieket” is, ugyanis mindezek szintén kiváló ízű dinnyefajták.

A dinnyefogyasztók minél nagyobb elégedettségét támogatja a nyári szezonális ellenőrzés, melynek vizsgálatai sorából idén nem hiányozhat e népszerű gyümölcs sem.